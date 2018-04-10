Художница пишет миниатюрные копии известных картин

Художница Илария Лафронза призналась, что всегда любила искусство и решила посвятить ему всю свою жизнь. Женщина занимается созданием копий картин великих художников, только делает она это на миниатюрных полотнах.

Женщина начала заниматься миниатюрным творчеством в 2016 году. С тех пор её картины смотрит большое количество интернет-пользователей и поражается ювелирной точности художницы. Копии знаменитых картин приводят публику в восторг, ведь они так точно передают детали оригиналов.

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Такой необычный талант завоевал сердца многих людей. По мнению подписчиков Иларии, они, возможно, не стали бы следить за её творчеством, если бы произведения не помещались на ладони. Комментирующие признают, что это довольно редкий дар, ведь нужно не просто уметь рисовать, а обладать еще и невероятной точностью и острым зрением.

Кроме того, в сети удивляются, как у Лафронзы не дрожит рука при создании такой работы. Поклонники поведали, что и сами пытались рисовать нечто подобное, но трясущаяся рука не позволяла оставить на бумаге ровный след карандаша. Фолловеры просят женщину устроить мастер-класс, в котором она будет обучать художников миниатюре. По их словам, открыть собственную школу и передавать людям свои навыки было бы большим вкладом в искусство. «Вау, какие точные работы!» «Очень красиво!» «Мне так нравится, боже они ведь помещаются в ладони» "Вам нужно учить людей. Это искусство нужно пускать в массы!"

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Не меньший интерес обитателей сети привлек нидерландский художник, который для своего творчества использует не холст, а настоящие бананы. Он вырезает из их кожуры нечто невероятное, восхищая публику интересными фигурками.