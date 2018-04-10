10 инстаграм-аккаунтов российских музеев, на которые вам стоит подписаться

В этих аккаунтах представлены анонсы самых важных выставок, информация об экспонатах и многое другое, что можно встретить в российских музеях. Подписавшись на них, вы всегда будете в курсе самых последних новостей мира культуры.

Источник: Russia Beyond

Публикация от Третьяковская галерея (@tretyakov_gallery)

23 Фев 2018 в 9:03 PST 1. Государственная Третьяковская галерея

Государственная Третьяковская галерея — главный российский музей национального искусства. Здесь вы можете увидеть и икону «Троица» Андрея Рублева , и «Черный квадрат» Казимира Малевича . В инстаграме музея можно найти и шедевры искусства, и гуляющих посетителей, и анонсы новых выставок. Также в аккаунте публикуются короткие лекции и упоминаются российские знаменитости — так, например, есть видео, где знаменитый певец Шнур «окунается» головой в «Черный квадрат» Малевича.

Публикация от Moscow Museum Of Modern Art (@mmoma)

8 Апр 2018 в 2:52 PDT 2. Московский музей современного искусства

Первый государственный Московский музей современного искусства может похвастаться уникальной коллекцией российских авангардных работ XX века. Многие картины, кстати, были куплены на аукционах в Европе и Америке, где и находились до «возвращения» домой. Здесь вам и Марк Шагал , и Наталья Гончарова , и Михаил Ларионов , и многие другие выдающиеся художники. У музея очень яркий инстаграм-аккаунт, в котором публикуются работы искусства, информация о мастер-классах и школах, которые организуются кураторами.

Публикация от Музей русского импрессионизма (@rusimp_museum)

30 Мар 2018 в 12:27 PDT 3. Музей русского импрессионизма

У этого частного музея уникальная коллекция российских импрессионистов XIX и XX века: Серов, Коровин, Кустодиев, Кончаловский, Поленов, Пименов, Герасимов. Снимки их картин, здания музея, его посетители, выставки — вот что вы найдете в этом аккаунте.

Публикация от Эрмитаж / Hermitage Museum (@hermitage_museum)

14 Мар 2018 в 4:12 PDT 4. Государственный Эрмитаж

Эрмитаж — один из самых значимых музеев в мире. Он находится в Санкт-Петербурге и может похвастаться богатой и уникальной коллекцией изобразительного и декоративно-прикладного искусства. А его аккаунт поможет вам, если вы так или иначе не можете посетить музей. Благодаря снимкам вы ознакомитесь с самыми красивыми объектами коллекции. Там даже есть медитативные видеоролики, как, например, этот:

Публикация от Эрмитаж / Hermitage Museum (@hermitage_museum)

18 Мар 2018 в 10:07 PDT Публикация от Garage (@garagemca)

24 Мар 2018 в 11:23 PDT 5. Музей современного искусства «Гараж»

Этот шикарный музей современного искусства финансируется российским магнатом Романом Абрамовичем . Здесь проходили выставки таких всемирно известных деятелей искусства, как Марк Ротко Марина Абрамович , Рэймонд Петтибон и многие другие. В музее также есть образовательные программы для взрослых и детей, здесь часто организуются показы фильмов, концерты, перформансы и т.д.

Этот инстаграм — один из самых интересных аккаунтов у музеев. Для удобства пользователей под каждой фотографией можно найти описание на русском и английском языках, есть видео, объясняющие концепции выставок, — например, такое:

Публикация от Garage (@garagemca)

27 Фев 2018 в 5:16 PST Публикация от ГМИИ им. А. С. Пушкина (@theartsmuseum)

23 Мар 2018 в 6:34 PDT Публикация от ГМИИ им. А. С. Пушкина (@theartsmuseum)

22 Мар 2018 в 2:32 PDT 6. Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина

В Пушкинском музее вы сможете посмотреть и на внушительную коллекцию античных артефактов из Византии и Египта, и на огромное собрание работ современного искусства. А коллекция работ французского искусства XIX-XX веков признана одной из самых знаменитых в мире.

Это интересный инстаграм, в котором можно увидеть, как музей посещают различные пары или, например, как молодой человек делает предложение девушке на фоне полотен.

Публикация от Multimedia Art Museum, Moscow (@mamm_mdf)

30 Мар 2018 в 11:30 PDT 7. Мультимедиа Арт Музей

Энни Лейбовиц, Мультимедийный музей полностью о фотографии. Здесь представлены работы знаменитых российских и иностранных фотографов: Александра Родченко Хельмута Ньютона , Нобуёси Араки. В музее можно найти более 80 тысяч скетчей и негативов российских фотографов, и некоторые из них представлены в инстаграме.

Публикация от Русский музей (@russian_museum)

18 Мар 2018 в 11:44 PDT 8. Государственный Русский музей

Государственный Русский музей в Санкт-Петербурге — самый большой музей русского искусства. Здесь вашему взору представлено более 400 тысяч объектов: с X до XXI века. Если хотите быть в курсе классики русского искусства, стоит подписаться на этот инстаграм.

Публикация от Fabergé Museum (St.Petersburg) (@faberge_museum)

19 Ноя 2017 в 5:09 PST 9. Музей Фаберже

Здесь вы найдете объекты, созданные великим Карлом Фаберже. Этот относительно новый музей стал очень популярен в Северной столице. Он также организует временные выставки. Если вы фанат красоты и эстетики, этот инстаграм музея точно для вас.

Публикация от Музеи Московского Кремля (@kremlinmuseums)

30 Мар 2018 в 12:52 PDT 10. Музей Московского Кремля

Музей Московского Кремля расположен в самом сердце российской столицы и хранит уникальное наследие истории, культуры и религии страны. Здесь представлены сокровища, доспехи, предметы быта, иконы и картины. Если вы хотите лучше ознакомиться с российской историей и искусством, можете подписаться на этот аккаунт.