10 инстаграм-аккаунтов российских музеев, на которые вам стоит подписаться 

В этих аккаунтах представлены анонсы самых важных выставок, информация об экспонатах и многое другое, что можно встретить в российских музеях. Подписавшись на них, вы всегда будете в курсе самых последних новостей мира культуры.
Источник: Russia Beyond
Публикация от Третьяковская галерея (@tretyakov_gallery)
23 Фев 2018 в 9:03 PST 1. Государственная Третьяковская галерея
Государственная Третьяковская галерея — главный российский музей национального искусства. Здесь вы можете увидеть и икону «Троица» Андрея Рублева, и «Черный квадрат» Казимира Малевича. В инстаграме музея можно найти и шедевры искусства, и гуляющих посетителей, и анонсы новых выставок. Также в аккаунте публикуются короткие лекции и упоминаются российские знаменитости — так, например, есть видео, где знаменитый певец Шнур «окунается» головой в «Черный квадрат» Малевича.
Публикация от Moscow Museum Of Modern Art (@mmoma)
8 Апр 2018 в 2:52 PDT 2. Московский музей современного искусства
Первый государственный Московский музей современного искусства может похвастаться уникальной коллекцией российских авангардных работ XX века. Многие картины, кстати, были куплены на аукционах в Европе и Америке, где и находились до «возвращения» домой. Здесь вам и Марк Шагал, и Наталья Гончарова, и Михаил Ларионов, и многие другие выдающиеся художники. У музея очень яркий инстаграм-аккаунт, в котором публикуются работы искусства, информация о мастер-классах и школах, которые организуются кураторами.
Публикация от Музей русского импрессионизма (@rusimp_museum)
30 Мар 2018 в 12:27 PDT 3. Музей русского импрессионизма
У этого частного музея уникальная коллекция российских импрессионистов XIX и XX века: Серов, Коровин, Кустодиев, Кончаловский, Поленов, Пименов, Герасимов. Снимки их картин, здания музея, его посетители, выставки — вот что вы найдете в этом аккаунте.
Публикация от Эрмитаж / Hermitage Museum (@hermitage_museum)
14 Мар 2018 в 4:12 PDT 4. Государственный Эрмитаж
Эрмитаж — один из самых значимых музеев в мире. Он находится в Санкт-Петербурге и может похвастаться богатой и уникальной коллекцией изобразительного и декоративно-прикладного искусства. А его аккаунт поможет вам, если вы так или иначе не можете посетить музей. Благодаря снимкам вы ознакомитесь с самыми красивыми объектами коллекции. Там даже есть медитативные видеоролики, как, например, этот:
Публикация от Эрмитаж / Hermitage Museum (@hermitage_museum)
18 Мар 2018 в 10:07 PDT Публикация от Garage (@garagemca)
24 Мар 2018 в 11:23 PDT 5. Музей современного искусства «Гараж»
Этот шикарный музей современного искусства финансируется российским магнатом Романом Абрамовичем. Здесь проходили выставки таких всемирно известных деятелей искусства, как Марк Ротко, Марина Абрамович, Рэймонд Петтибон и многие другие. В музее также есть образовательные программы для взрослых и детей, здесь часто организуются показы фильмов, концерты, перформансы и т.д.
Этот инстаграм — один из самых интересных аккаунтов у музеев. Для удобства пользователей под каждой фотографией можно найти описание на русском и английском языках, есть видео, объясняющие концепции выставок, — например, такое:
Публикация от Garage (@garagemca)
27 Фев 2018 в 5:16 PST Публикация от ГМИИ им. А. С. Пушкина (@theartsmuseum)
23 Мар 2018 в 6:34 PDT Публикация от ГМИИ им. А. С. Пушкина (@theartsmuseum)
22 Мар 2018 в 2:32 PDT 6. Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина
В Пушкинском музее вы сможете посмотреть и на внушительную коллекцию античных артефактов из Византии и Египта, и на огромное собрание работ современного искусства. А коллекция работ французского искусства XIX-XX веков признана одной из самых знаменитых в мире.
Это интересный инстаграм, в котором можно увидеть, как музей посещают различные пары или, например, как молодой человек делает предложение девушке на фоне полотен.
Публикация от Multimedia Art Museum, Moscow (@mamm_mdf)
30 Мар 2018 в 11:30 PDT 7. Мультимедиа Арт Музей
Мультимедийный музей полностью о фотографии. Здесь представлены работы знаменитых российских и иностранных фотографов: Александра Родченко, Энни Лейбовиц, Хельмута Ньютона, Нобуёси Араки. В музее можно найти более 80 тысяч скетчей и негативов российских фотографов, и некоторые из них представлены в инстаграме.
Публикация от Русский музей (@russian_museum)
18 Мар 2018 в 11:44 PDT 8. Государственный Русский музей
Государственный Русский музей в Санкт-Петербурге — самый большой музей русского искусства. Здесь вашему взору представлено более 400 тысяч объектов: с X до XXI века. Если хотите быть в курсе классики русского искусства, стоит подписаться на этот инстаграм.
Публикация от Fabergé Museum (St.Petersburg) (@faberge_museum)
19 Ноя 2017 в 5:09 PST 9. Музей Фаберже
Здесь вы найдете объекты, созданные великим Карлом Фаберже. Этот относительно новый музей стал очень популярен в Северной столице. Он также организует временные выставки. Если вы фанат красоты и эстетики, этот инстаграм музея точно для вас.
Публикация от Музеи Московского Кремля (@kremlinmuseums)
30 Мар 2018 в 12:52 PDT 10. Музей Московского Кремля
Музей Московского Кремля расположен в самом сердце российской столицы и хранит уникальное наследие истории, культуры и религии страны. Здесь представлены сокровища, доспехи, предметы быта, иконы и картины. Если вы хотите лучше ознакомиться с российской историей и искусством, можете подписаться на этот аккаунт.