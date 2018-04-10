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Марк Розовский: Сергей Женовач — большой художник
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Марк Розовский: Сергей Женовач — большой художник 

Газета.Ru 1 час назад
Народный артист России Марк Розовский рассказал, считает ли правильным решение Минкультуры — предложить Сергею Женовачу должность худрука МХТ.
"Жизнь покажет. Думаю, что сам Сергей Васильевич волнуется наверняка. Можно представить. Но, во всяком случае, логика в этом решении, несомненно, есть. Сергей Женовач — большой художник. Он человек мне близкий, потому что исповедует живой академизм в своем театре. Можно спросить: а как же эксперимент, новаторство, авангард? Как ни странно, но именно живой академизм сегодня и есть самый большой авангард в театре. Порой за новаторство принимают дилетантизм и беспомощность.
Новаторами в российских театрах были Вахтангов, Таиров, Мейерхольд. Станиславский тоже был новатором. Вместе с Немировичем-Данченко создал великий театр традиций, а еще — школу, метод. В творчестве они руководствовались критериями большого, высокого искусства. Это единственная форма театра, которая выжила, прошла через все депрессии. Фундаментальная ценность именно российского искусства", — цитирует его слова газета «Известия».
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