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Художники Содружества открыли совместную выставку в Минске
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Художники Содружества открыли совместную выставку в Минске 

Мир24 1 час назад
Совместную выставку «Гармония в многообразии» в год культуры СНГ открыли в минском исполкоме художники Содружества, передает телеканал «МИР 24».
На экспозиции представлены работы советских авторов 1940-х годов и художников стран СНГ начала 21-го века. Картины передал Национальный художественный музей Беларуси, также у посетителей есть возможность познакомиться с работами мастеров Азербайджана, Армении, Казахстана, Молдовы и России, оценить художественные альбомы из фондов Музея истории СНГ и Президентской библиотеки Беларуси.
«Нас объединяет общая история, общая культура, общие подходы к объяснению культурных процессов, поэтому каждый для себя найдет что-то особенное в этой коллекции», — подчеркнул председатель Совета по культурному сотрудничеству стран СНГ, министр культуры Беларуси Юрий Бондарь.
На открытии выставки посол Таджикистана в Беларуси передал главе Национального художественного музея картину молодого таджикского автора «Сорок красавиц».
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