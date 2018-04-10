Художники Содружества открыли совместную выставку в Минске

Совместную выставку «Гармония в многообразии» в год культуры СНГ открыли в минском исполкоме художники Содружества, передает телеканал «МИР 24».

На экспозиции представлены работы советских авторов 1940-х годов и художников стран СНГ начала 21-го века. Картины передал Национальный художественный музей Беларуси, также у посетителей есть возможность познакомиться с работами мастеров Азербайджана, Армении, Казахстана, Молдовы и России, оценить художественные альбомы из фондов Музея истории СНГ и Президентской библиотеки Беларуси.

«Нас объединяет общая история, общая культура, общие подходы к объяснению культурных процессов, поэтому каждый для себя найдет что-то особенное в этой коллекции», — подчеркнул председатель Совета по культурному сотрудничеству стран СНГ, министр культуры Беларуси Юрий Бондарь.

На открытии выставки посол Таджикистана в Беларуси передал главе Национального художественного музея картину молодого таджикского автора «Сорок красавиц».

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