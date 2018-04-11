Шанхай хочет стать мировой столицей выставок

Шанхай, 11 апреля / Синьхуа / — Шанхай активно готовится к первой Китайской международной импортной выставке, которая намечена на ноябрь, и ставит перед собой цель превратиться в мировую столицу выставок.

Для обеспечения координации между различными ведомствами для подготовки к выставке была создана руководящая группа, сообщила во вторник на пресс-конференции глава Шанхайского муниципального комитета по делам коммерции Шан Юйин.

По состоянию на конец марта более 1600 предприятий из свыше 120 стран и районов мира подали заявки на участие в выставке, договоры на размещение своих экспозиций подписали более 600 компаний, зарезервированная под экспозиции площадь достигла 120 тыс. квадратных метров.

"Мы приложим еще больше усилий в сфере потребления, торговли и открытости, чтобы лучшим образом использовать влияние, которое принесет выставка", — сказала Шан.

По ее словам, город ускорит разработку муниципальных правовых актов, касающихся выставочной индустрии, реформирование системы административных процедур по приему и регистрации заявок и будет повышать качество соответствующих услуг.

В 2017 году в Шанхае прошло свыше 1000 выставок, которые принесли городу более 120 млрд юаней /19 млрд долл. США/ доходов. -0-