Грозный прошлый, будущий и настоящий

Ранним утром в грозненском Музее Ахмат-Хаджи Кадырова безлюдно. В галерее на первом этаже сотрудник музея, заслуженный художник Чеченской Республики Чингисхан Хасаев, стоит у своей картины. На холсте — одно из самых исхоженных мест нынешнего Грозного: там паркуются туристические автобусы, стоит световой баннер для селфи ILoveGrozny, и оттуда туристы снимают вид на мечеть «Сердце Чечни».

Но на полотне Хасаева ничего этого нет: другие здания, другой масштаб и неузнаваемый горизонт. Это центр старого Грозного, до войны.

"Есть ограниченное количество довоенных фотографий города — все они ходят в интернете, — рассказывает автор. — Но именно с этого ракурса, чтобы весь центр Грозного был виден, — таких снимков нет. Я по памяти восстановил вид конца 1980-х".

В правой части картины виден кусочек самого известного в те годы здания: это горком КПСС , позже — президентский дворец Джохара Дудаева, за который шли ожесточенные бои. «Напротив — гостиница „Кавказ“, вот Совмин и ресторан „Океан“, а далее главная высотка, в которой было целых 16 этажей. Из всех этих построек сохранилась только единственная десятиэтажка на заднем плане», — рассказывает Хасаев.

Сейчас у этого вида новые доминанты. Высота минаретов главной мечети республики — 63 метра. Многоэтажка комплекса «Грозный-Сити» — 40 этажей. Строящийся небоскреб «Ахмат-Тауэр» обещают сделать под 100 — это будет самое высокое здание в России и в Европе.

Трамвай на стакане

"Спрашивают: почему велосипедист со смартфоном? А это он спичку к папиросе поднес, и потому лицо подсвечено. Конечно, упрекают. Но я сам никогда не курил. Мне просто надо было как-то передать атмосферу того времени. Рабочий возвращается домой с нефтяного завода — закурить для него в те годы было нормально".

Современный Грозный — некурящий город. Нефтеперерабатывающий завод тоже давно не загрязняет воздух. Велосипедистам стало проще передвигаться: по проспекту Кадырова проложена велодорожка Smart Track с ночной подсветкой. Работяга на картине Хасаева остановился как раз под железнодорожной эстакадой на проспекте, который носил тогда имя Ленина.

Средствам передвижения художник уделяет много внимания. Тщательно прописаны троллейбусы ЗИУ-9 и рейсовые автобусы ЛАЗ-697, трамваи Tatra Т-3 и «Жигули» ВАЗ-2101 с характерными черными номерами периода 70-х. Любование транспортом — это форма ностальгии. Трамвай с картины Хасаева даже попал на фирменные одноразовые стаканчики местных передвижных кофеен Old Time.

До войны в Грозном был мост, который в народе назывался трамвайным. Сейчас ни трамвайных рельсов, ни троллейбусных парков, да и внутригородских автобусных маршрутов здесь нет. Все функции давно взяли на себя маршрутки.

"Восстановить трамвай вряд ли возможно, но его очень не хватает, он ходил больше 60 лет. Маршрутки переполнены и своими стоянками не украшают город. Грозному нужен нормальный общественный транспорт", — считает художник.

Еще ретрокартины Хасаева напоминают, как много было раньше зелени. Старый Грозный — это взрослые платаны, клены и тутовники. Сейчас деревья тоже высаживают, но они еще слишком молоды. Многие коренные грозненцы говорят, что испытывают как будто смутные воспоминания во Владикавказе: там есть и шумный трамвай, и столетние парки, и здания всех архитектурных стилей XX века.

Город-мечта

Чингисхан Хасаев, хотя и живет в Грозном уже много лет, говорит о себе «не местный». Вырос в степи, в Ставропольском крае, куда перевелись на работу его родители. Но Грозный был первым городом, который он увидел в своей жизни, и сельскому мальчику дошкольного возраста даже хрущевки казались прекрасными небоскребами.

"Мы 400 км ехали из Прикумска — сейчас это Буденновск — к родственникам в наше родовое село Автуры, и этот путь лежал через Грозный — сначала по железной дороге, потом пересаживались на автобус. Этот город представлялся центром мира, мечтой", — рассказывает художник.

Позже Чингисхан закончил в Грозном художественное училище и исторический факультет университета. И с тех пор уже двадцать лет рисует самые разные сюжеты: древние замки в стиле фэнтези, другие планеты, футуристические пейзажи технополисов, которые он выставлял за рубежом и получал за них награды. Но в России улицы и площади старого Грозного — все равно самый востребованный сюжет.

"Это воспоминания о красивых и добрых временах. Я бы назвал свой стиль ностальгическим реализмом", — говорит художник.

Мгновение, которое остановилось

Рисует Чингисхан Хасаев дома — в цоколе музея, где расположен его рабочий кабинет, нет окон и естественного света. На мольберте приколот ватман — республиканское телевидение собирается записывать с ним мастер-класс по графике. На полу досыхает баннер — заготовка для назначенного на завтра в городе праздничного митинга.

Черно-белая графика — небольшая часть творчества Чингисхана, эта техника использовалась для особых сюжетов. Однажды он сделал монохромные иллюстрации к книге «Завтра солнце все равно взойдет» про 1990-е годы.

"Это тяжелая тема, я решил ее вообще не касаться. Видеть разрушенный город — это такая травма, которую я не могу описывать. Мои картины — это, можно сказать, протест тому, что потом случилось, как бездарно все погибло. Легче от того, что я выражаю свои ностальгические чувства, не становится, даже хуже. Но я не могу не возвращаться мыслями туда".

Одна из любимых картин Хасаева — сцена на Октябрьской площади, которая позднее стала легендарной Минуткой. С автостанции «Южная» сейчас разъезжаются рейсовые автобусы по всей Чечне и в другие регионы страны, ходят даже до Стамбула. Хасаев воспроизводит время, когда он сам приехал поступать в Грозненский университет, вышел счастливый на станции и впервые увидел автобус с зарубежными туристами.

"Был 1987 год, как раз шел Фестиваль советско-индийской дружбы, и там стоял «Икарус», полный индусов. Я встал напротив, и мы смотрели друг на друга через стекло — этот момент запомнился мне ярче всего".

Помнить все уголки

В сентябре Грозный собирается праздновать 200-летие. Хасаев планирует организовать к этому событию выставку — уже четвертую персональную в музее и девятую в своей жизни. Готовы около 40 картин, еще несколько — в замыслах и должны быть написаны в оставшиеся месяцы.

Художник работает в музее два-три дня в неделю, и зарплата у реставратора в республике, где были уничтожены почти все старые музейные фонды, небольшая. Продажа картин для него — важный источник дохода. В среднем находится один покупатель в месяц. Цена зависит от детализации и, соответственно, вложенного труда. Чингисхан показывает пейзаж города под дождем — на него потребовалось около трех недель. А есть картины гораздо более сложные, на которые ушло 8–12 месяцев.

"Иногда просят изобразить конкретное место, где жила семья. Но я отказываю — рискованно. Человек знает там все уголки, а я могу не помнить деталей. Обычно разыскиваю фотографии отдельных элементов и подходящие образы людей. И только когда все скомпоновано, иногда могу что-то додумать — например, поставить лишнюю клумбу в качестве цветового пятна".

По частным собраниям разошлось уже много работ Хасаева, и коллекционеры в Грозном обычно откликаются на просьбу предоставить картину для выставки. Но если полотно покинуло город, то это навсегда.

Назад в будущее

В последнее время Хасаева часто просят нарисовать современный Грозный, и эмоционально это дается ему нелегко. «Я понимаю — это красивый город, особенно для молодежи, а я человек средних лет. Согласен, что слишком ударился в прошлое, и надо, наверное, как-то выходить из этой ностальгии».

На полотнах Хасаева уже есть стритрейсеры с рыжим котенком на фоне высоток «Грозный-Сити», городской центр со светящейся мечетью «Сердце Чечни».

"А вот эту высотку я сейчас очень жду", — художник показывает рукой на сияющий 400-метровый небоскреб «Ахмат-Тауэр» на одной из свежих картин. В реальности сейчас на этом месте огромный котлован, офис продаж с макетами и строительные краны.

Ольга Калантарова