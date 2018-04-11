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Галерея «Нагорная» представляет этническую выставку
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Галерея «Нагорная» представляет этническую выставку 

Твоя Газета 3 часа назад
Фото: Твоя Газета
12 апреля здесь состоится открытие выставки «Небесный всадник», которая познакомит посетителей с самобытным творчеством коренных народов Крайнего Севера — об этом сообщается на сайте галереи.
В организации экспозиции принял участие Василий Моисеев — художник и путешественник, долго проживший в Якутии, при содействии Центра художественных промыслов и ремесел города Ханты-Мансийска, Фонда поддержки и развития народных художественных промыслов и ремесел, Ассоциации народного искусства и дизайна, Фонда «Наследие Севера», Объединения «Выставочные залы Москвы» и других творческих организаций.
Выставка посвящена богу обских угров, хантов и манси, у которого много имен, и одно из них — Небесный всадник. Посетители выставки смогут увидеть шапки и богатырские шлемы, лук со стрелами, созданные мастерами Центра художественных промыслов и ремесел Ханты-Мансийска. Объекты, которые женщинам -кроме как шившей их — видеть не полагается, все это личный дар хозяина дома богу-покровителю. В экспозицию включены также видеоматериалы — документальная трилогия Ивана Головнева: фильмы «Маленькая Екатерина», «Месторожденье», «Старик Петр», репортажи с фестивалей и международных конгрессов, проходящих в Ханты-Мансийске и собирающих мастеров традиционной культуры России и других стран. А вторая часть выставки повествует о мифологии коренных народов Севера посредством работ художника Василия Моисеева — скульптур из кости и графики.
Также в рамках выставки запланирован ряд мастер-классов, проведение круглого стола, анимационная программа, спектакли и познавательные занятия для детей.
Открытие выставки 12 апреля, начало в 18.00. Экспозицию можно будет посмотреть до 13 мая включительно.
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