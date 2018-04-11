Человек-собака и другие российские художники, которые потрясли мир в 1990-е

Социально-политические изменения 90-х своеобразно отразились на современном российском искусстве. Ничем нестесненные художники в условиях распадающейся системы раз за разом шокировали публику откровенными перфоманс-акциями.

Вызов эпохе

К 1990-м годам сформировался феномен интернационального арт-мира, который стал активно проникать в нашу страну со всевозможными выставками, биеннале и перфомансами. Это создало дополнительный импульс для зарождавшегося в России нового формата искусства, пытавшегося найти утраченные пути коммуникации между художником и обществом.

Центром притяжения экспериментаторских художественных течений стал Московский акционизм, использовавший в качестве основного выразительного средства публичный перформанс. Акции молодой генерации московских художников зачастую имели политический подтекст, а их реализация противоречила принятым в обществе нормам поведения. Как результат — мощный медийный резонанс, который только усиливал интерес к зарождающемуся явлению.

Типичное амплуа действующего лица перфоманс-акции — клоунада, юродство, сумасшествие. Именно с помощью таких сугубо театральных приемов участники представления ставили перед собой задачу исследовать границы приемлемого и недопустимого в искусстве, а заодно и протестировать возможности нового художественного жанра.

Несостоявшийся диалог

О поэте и художнике Александре Бренере говорят, как о «креативщике с шизой» или «чудике со странными замашками». Он был лидером московского акционизма и одним из самых заметных мастеров перфоманса в России девяностых. Правда, свои первые эпатажные акции он провел на улицах Тель-Авива, но, судя по реакции, израильтяне их не оценили.

Одной из самых запоминающихся акций в Москве стало появление Бренера на Красной площади в спортивных шортах и боксерских перчатках. В таком виде он расхаживал минут пятнадцать, в течение которых выкрикивал в сторону Кремля: «Ельцин, выходи!». Суть своей акции уже арестованный Бренер объяснил так: каждый избиратель должен иметь прямой доступ к президенту.

В 1997 году в амстердамском музее Стеделек художник зеленой краской нарисовал на картине Малевича «Супрематизм» символ доллара. Креативщика на 5 месяцев отправили за решетку. Знакомые Бренера объяснили инцидент тем, что художник таким способом на некоторое время решил свой квартирный вопрос.

Сам Александр Бренер признает, что задача его акций — привлечь народ к замалчиваемым проблемам общества. К примеру, в январе 1996 года он залил окна посольства Белоруссии кетчупом. Причиной столь дерзкой выходки стал инцидент, произошедший на польско-белорусской границе. Тогда во время фестиваля воздушных транспортных средств, проходившего в Польше, один из аэростатов сбился с курса и пересек границу сопредельной Белоруссии. В ответ белорусские пограничники обстреляли воздушный транспорт — оба пилота погибли.

Свободу мату!

В 2007 году «Премия Кандинского» назвала Анатолия Осмоловского победителем в номинации «Художник года». Но свою известность он получил еще в 90-е, как основатель движения «Э. Т. И.», пропагандировавшего в публичных пространствах города молодежную субкультуру.

Так в 1991 году «Э. Т. И.» провело на Красной площади перфоманс под названием «Цена 2,20». Именно столько стоил батон колбасы, который участники акции нарезали, съели, а затем повалились на землю, имитируя отравление. На каждом отрезанном куске была записана одна из негативных черт существовавшего в стране политического режима.

В этом же году Осмоловский с сотоварищами организует еще одну акцию на Красной площади, выкладывая из 14 обнаженных тел неприличное слово из трех букв. Перфоманс был приурочен к принятому 15 апреля закону о нравственности, запретившему ругаться матом в общественных местах.

«Тихий парад» или «Переползание» — так звучало название наиболее известной перфоманс-акции, проведенной Осмоловским на площади Маяковского. Смысл представления заключался в том, чтобы его участники подвергались реальной опасности, ползая под колесами автомобилей. Однако любопытствующий народ, обступив артистов, попросту перегородил проезд автомобилям.

Больше всего акция запомнилась заползанием Осмоловского на левое плечо памятника Маяковскому. Говорят, перфоманс по достоинству оценил Эльдар Рязанов и даже просил повторить его для своего фильма, на что арт-группа ответила отказом.

Против зверства

«У добермана не бывает национальности», — говорил о себе художник Олег Кулик , который вошел в историю арт-перфоманса как человек-собака. Впервые в образе бешеного пса художник появился на публике 23 ноября 1994 года. В то время у него не было денег даже на хлеб, и он как бездомная собака приполз к Марату Гельману и предложил охранять вход в его галерею. Коллекционер не воспринял поначалу идею всерьез, но затем, оценив перспективы, перезвонил Кулику и дал свое согласие.

В одной из газет после очередного «собачьего представления» то ли в шутку, то ли всерьез написали: «До чего народ довели, люди голые бегают по улицам и бросаются на прохожих!». Лужков в ответ тогда пообещал вытравить всех голых с московских улиц.

В дальнейшем Кулик в уже излюбленном образе цепного пса организовывал скандальные акции в ряде западных городов — Нью-Йорке, Стокгольме, Цюрихе, атакуя и кусая людей. Во время одного из перфомансов прохожий буквально воспринял угрозу от человека-собаки и, потянув за цепь, сильно сдавил его горло ошейком — Кулик на несколько минут потерял сознание, но в итоге все обошлось.

В 1996 году Олег Кулик с лозунгом «Звери против зверства» решил баллотироваться на пост президента страны от партии животных, однако был отвергнут избиркомом на этапе подачи подписных листов, которые оказались обклеенными мухами, тараканами и отпечатками кошачьих лапок.

Выходя за границы

21 января 1994 года в галерее Марата Гельмана была проведена акция «Голод правит миром», одним из участников которой стал Олег Мавроматти — художник, режиссер, сценарист, оператор и композитор. В дальнейшем он стал известен благодаря созданию арт-группы «Секта Абсолютной Любви», которая прославилась рядом эпатажных акций.

Так, 12 апреля 1995 года перед Кутафьей башней Кремля Мавроматти с единомышленниками провел перфоманс «Зеркальная болезнь». Расстегнув молнии штанов, за которыми скрывались зеркала, «сектанты» предлагали туристам посмотреть на причинное место и увидеть там бога.

Акция «Люби меня насмерть», проведенная «Сектой Абсолютной Любви» в ночь на 3 июня 1995 года в морге городской клинической больница № 50, шокировала даже самых искушенных в перфомансе людей. Члены арт-группы ночь напролет пили водку и танцевали с мертвецами, убеждая публику, что посещение подобного заведения наполняет человека «дополнительной жизненной энергией».