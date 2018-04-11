Открытку из прошлого доставили в Хабаровск

Уникальная открытка из прошлого появилась в фондах Хабаровского краевого музея имени Н. И. Гродекова, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». На фотокарточке, возраст которой больше 110 лет, изображен Градо-Хабаровский Успенский собор.

— Нам пришло письмо от Игоря Жаворонкова , жителя Брянска. В тексте говорится, что мужчина вступил в право наследования и среди вещей умершей родственницы обнаружил старую фотокарточку. Даритель — строитель по профессии, поэтому он определил, что за здание изображено, нашел наш музей в интернете и прислал нам эту карточку в качестве подарка, — рассказала заведующий научно-исследовательским отделом истории Хабаровского краевого музея имени Н. И. Гродекова Анна Аверина

В ближайшее время открытка пройдет процедуру включения в фонды музея. Сотрудники говорят о том, что она станет хорошим дополнением к уже имеющейся коллекции дореволюционных открыток.

— Примечательно, что здание было сфотографировано 1890-е годы, а его изображение напечатано на открытке намного позже — между 1906 и 1909 годами. У нас, кстати, есть аналогичная карточка, но она была выпущена другим издательством и в другое время. А вообще дореволюционных открыток в фонде музея много, но эта — уникальная, — дополняет Анна Аверина.

Вообще издательство «Контрагент печати» выпустило целую серию открыток, на которых изображен дореволюционный Хабаровск.

— Подаренная открытка значится под третьим порядковым номером, под вторым — памятник Муравьеву-Амурскому и так далее. Хотелось бы собрать целую коллекцию карточек этого издательства, надеемся, что некоторые экземпляры еще сохранились, может, будут еще дарители, — завершила собеседница.