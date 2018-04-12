В музее им. Алабина открылась выставка Владимира Акимова «Миф как реальность»

Работы этого художника родом из с. Ендурайкино Сегиевского района и живущего сейчас в Татарстане, хранятся в фондах российских музеев и в частных коллекциях различных стран.

До Самары с творчеством Акимова познакомились на выставках любители живописи во многих городах России, в США, Франции и других странах. На выставке в Самаре представлено более 200 работ мастера.

Миф и реальность причудливым и магическим образом соединяются в творчестве Акимова. Одним из источников богатой фантазии художника послужили байки, услышанные в родной деревне Ендурайкино.

Произведения его удивительно разнообразны. Тут и яркие абстракции ("Прогулки в шляпе в желтую осень"), и зимние пейзажи с видами российских просторов, пронизанные солнечным светом, и декоративные работы ("Семья клоуна"), и бесконечные вариации древнегреческих мифов с Тесеем, Минотавром, Ариадной, Сизифом, Орфеем, Эвридикой и другими вечными персонажами. Евангельские сюжеты философски осмысляются в картинах «Несущий свет», «Исцеление слепого», «Распятие на улицах Иерусалима».

Любое время и любая точка Земного шара рождают свои мифы, считает художник. «Мне вся жизнь моя кажется плаванием в мифах и легендах, придуманных мной и жизненными ситуациями, в которых я оказывался, — говорит Владимир Акимов. — Жизнь зачастую сера и однообразна. Хотя бы в мифах полетать… Уйдем из жизни — что останется? Картины, легенды, мифы, байки и сплетни о художнике. Кто-то скажет, что это все реальность… И может быть, будет прав».

Еще в детстве у него была такая мечта — нарисовать красивую страну, где все живут как в раю. Создав сотни картин за 40 лет творчества и объездив полмира, художник воплощает эту мечту. Тема рая философски осмысляется в ряде работ Акимова, где представлены многофигурные композиции и где перемешаны мифы и нынешняя реальность. Такова, например, картина «Возвращение в Эдем». Колорит его картин, как правило, радостный и светлый. Но порой в его творчестве чувствуются трагические нотки. Так, например, огромное полотно «Художник, зачем ты напоминаешь об Армагеддоне?» из собрания Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан, чья фотокопия представлена на выставке, — своего рода предупреждение человечеству об ответственности за свое существование, о надвигающемся бедствии, описанном еще в «Откровении Иоанна Богослова». Замысел этой картины возник у художника после того, как в 1985 году он побывал в Бухенвальде.

Следуя традициям великой русской культуры, Акимов обращается к теме маленького человека. Например, в картинах «На обочине ночи» и «Отверженные», где мы видим двух обнимающихся немолодых неустроенных людей и собачку рядом. Вот как сам художник прокомментировал эту работу: «Шел снег. Мое внимание привлекла странная троица, стоявшая на обочине тротуара, слившая серым колоритом одежд и лиц с осенней неурядицей. Ничего не хотелось предпринимать, чтобы не помешать этому бессловесному перетеканию любви, нежности, сострадания и бесконечной незащищенности всех троих перед хаосом в природе, во всей вселенной. Они светились любовью и нежностью как святые. Картину написал в тот же день, так они врезались в память».

Часть экспозиции посвящена Акимову — портретисту. И в этом он тоже многообразен. Изысканные и поэтические женские портреты. Удивительны образы простых сельских людей, в каждом из которых читаются характер и судьба. В глазах стариков Акимова частью поблескивают лукавство и озорство. А вот два необычных литературных портрета — «Лев Николаевич» и " Иосиф Бродский ". Словно из пикселей эти образы складываются из буквенных знаков. Приглядишься — вырастают фразы, которые для художника, видимо, стали ключевыми в творчестве этих писателей. У Толстого — «Жизнь — этот установление нового отношения к миру через большее и большее подчинение животной личности разуму и проявление большей степени любви». У Бродского — «Мы уходим, а красота остается».

А рядом — «портреты» животных, которые воплощают человеческие характеры. Это полные юмора картины из серии «Братья меньшие» — «Вол Быкович», «Хряк Кабанович», «Козел Козлевич». Один из таких персонажей — самовлюбленный козел Вася с хитрым прищуром глаз из родной деревни Акимова. «Козел крутился вокруг меня, пока я его не нарисовал», — вспоминает художник. Тут же, на выставке, мы видим горельеф этого персонажа с надписью «Здесь жил козел Василий».

Вообще, юмором и сарказмом окрашены многие акимовские картины. Это и «Вероятность полета», где деревенский мужик расставил руки в стороны и вытянул назад ногу, как бы готовясь взлететь, а в его голове угнездилась птица. Это и «Частушки бабушки Марины» (один из слушателей — козел с сигаретой в зубах), и «Оба-на», где сельские мужики, устроившись перекусить на свежем воздухе и подняв голову, видят над собой летающих ангелов в виде обнаженных упитанных дам.

На открытии выставки художник провел экскурсию по своей экспозиции, пояснив свой замысел и прокомментировав обстоятельства создания этих произведений.