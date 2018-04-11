Выставка всемирно известного художника Владимира Акимова открылась в музее Алабина

Мифы и библейские сюжеты глазами современности. В музее имени Алабина открылась выставка картин всемирно известного художника Владимира Акимова . Его работы ценятся многими коллекционерами в России и за рубежом.

Взглянуть на эти картины — значит на мгновенье словно попасть в другую реальность. Каждое полотно — это отдельная история. Насыщенность образов, которые изобразил Владимир Акимов, вызывает восхищение у посетителей. «Мне особенно нравится деревенская тема. Вот „Сон в июльскую ночь“, допустим. Вот все эти домики деревенские замечательные, вот именно эта линия мне нравится», — поделилась Галина Тумазева, посетившая выставку.

Деревенские пейзажи близки и самому Владимиру Акимову. Он родился в Самарской области, в деревне Ендурайкино Сергиевского района. Родному краю и посвятил множество картин. На них и сосед, который любил рассказывать байки, и козлик Вася, который однажды чуть не съел весь обед художника, когда тот задремал. Мастер кисти выбирает для написания произведений «живые» темы. «Если в двух словах и очень коротко, то те темы, где отражаются самые сокровенные человеческие чувства. Это тема добра, тема любви, тема сострадания — это основной мой посыл в искусстве», — признался Владимир Акимов.

В своих картинах художник Владимир Акимов часто отражает и библейские сюжеты. Вот, например, Иисус Христос , путешествуя по Римским поселениям, исцеляет калек и дарует зрение слепым. Картина «Несущий свет»: Иисус Христос, следуя обычаям и традициям иудейских царей, въезжает в Иерусалим на молодом осле. Ну, и, конечно же, самая знаменитая — распятие на улицах Иерусалима на кресте — расплата за грехи человеческие.

Он получил всеобщее признание. Работы Акимова находятся во многих музеях России и частных коллекциях за рубежом. С выставками он побывал в Москве, Казани, Вене, Берлине, Клоппенбурге и других городах мира. «Здесь в работах есть и элементы супрематизма, то есть одна из картин так и называется „Диалог с Малевичем“, здесь и пейзажи, выполненные в классической технике русского реализма. Здесь, конечно же, богатство портретов», — отметил заместитель директора по развитию музея Алабина Владислав Лихачев

В Самаре представили полотна впервые. Все это творческое богатство любители искусства могут увидеть до 13 мая.