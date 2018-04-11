В День космонавтики на Плотинке запустят в небо 12 ракет

Городская акция «12 апреля — 12 часов — 12 залпов ракет» пройдёт в этот четверг с 11:30 до 14:00 в Историческом сквере Екатеринбурга.

По традиции в День космонавтики в небо запустят 12 ракет, сообщили в мэрии.

Помимо праздничных залпов в этот день на Плотинке будет много интересного. Организаторы анонсировали конкурс рисунков на асфальте, игры, пневматический тир и программу кинологической службы со служебными собаками.

Также горожане смогут посмотреть выставку авиамоделей и экспозицию музея «Крылатая гвардия».

Только советуем одеваться потеплее — День космонавтики в Екатеринбурге будет прохладным и ветреным.

Как отмечали этот праздник в прошлом году, смотрите в нашем репортаже.