В Челябинске откроется клуб любителей открыток

Челябинский музей почтовой связи открыл набор в клуб филокартистов. Любители открыток сами определят, в какой день собираться, как построить работу и какие темы обсуждать. Сейчас идет запись всех тех, кто хочет стать членом клуба. Впрочем, пока таковых немного: за несколько дней всего 5 человек.

— Мы составим программу на основе анкетирования и коллективного обсуждения и решим, в каком режиме нам собираться дальше. Также хотим привлечь деток к увлечению марками и открытками, — рассказала заведующая музеем почтовой связи Елена Старикова

Отметим, что в музее уже работает клуб филателистов — любителей марок. Всего в фонде насчитывается более 20 000 экспонатов, среди которых марки, конверты, письма, открытки. Многие из них дарили коллекционеры нашего города. Нередко встречаются и эксклюзивные поздравительные карточки, например, дореволюционные.

Регулярно в музее устраиваются выставки. Например, к 8 марта приурочили экспозицию, посвященную женщине. А сейчас можно посетить выставку филателиста и директора Челябинского государственного музея изобразительных искусств Станислава Ткаченко

Записывайтесь в клуб любителей открыток по телефону 266-28-81.