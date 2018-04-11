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В Челябинске откроется клуб любителей открыток
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В Челябинске откроется клуб любителей открыток 

Хорошие новости 45 минут назад
Фото: Хорошие новости
Челябинский музей почтовой связи открыл набор в клуб филокартистов. Любители открыток сами определят, в какой день собираться, как построить работу и какие темы обсуждать. Сейчас идет запись всех тех, кто хочет стать членом клуба. Впрочем, пока таковых немного: за несколько дней всего 5 человек.
— Мы составим программу на основе анкетирования и коллективного обсуждения и решим, в каком режиме нам собираться дальше. Также хотим привлечь деток к увлечению марками и открытками, — рассказала заведующая музеем почтовой связи Елена Старикова.
Отметим, что в музее уже работает клуб филателистов — любителей марок. Всего в фонде насчитывается более 20 000 экспонатов, среди которых марки, конверты, письма, открытки. Многие из них дарили коллекционеры нашего города. Нередко встречаются и эксклюзивные поздравительные карточки, например, дореволюционные.
Регулярно в музее устраиваются выставки. Например, к 8 марта приурочили экспозицию, посвященную женщине. А сейчас можно посетить выставку филателиста и директора Челябинского государственного музея изобразительных искусств Станислава Ткаченко.
Записывайтесь в клуб любителей открыток по телефону 266-28-81.
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