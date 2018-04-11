«За самарские музеи нам будет не стыдно перед иностранцами»

«На мой взгляд, музей рок-н-ролла — не великая потеря. Музеев в Самаре более чем достаточно и среди них масса интересных. В плане их содержания нам будет не стыдно перед иностранцами. Такого потрясающего комплекта экспонатов, как в музее „Самара космическая“, в бункере Сталина, в военно-историческом музее Приволжско-Уральского военного округа, приезжие не увидят нигде на планете. Если говорить о технологическом оснащении музеев, оно оставляет желать лучшего. Впрочем, тот же музей „Самара космическая“ в этом отношении соответствует всем западным стандартам. Далеко не везде проработана музейная политика — контактные зоны, экспериментальные площадки и тому подобное. К примеру, в нашем городе есть Парк Чудес Галилео, который тоже можно назвать экспериментальным музеем. Конечно, в Москве таких заведений больше, и они интересней. Но приходится работать с имеющимся финансированием и делать, как получается. Возможно, работники таких заведений недостаточно используют ресурсы, которые могли бы использовать — гранты и разного рода программы инвестирования.

К сожалению, проблема нехватки денег касается почти всех учреждений подобного рода — от частных до государственных. Музеи как составная часть культурной сферы финансируются по остаточному принципу. Их можно разделить на четыре группы по типам собственников — принадлежащие области, городу, ведомствам и частные музеи. С каждой из этих групп нужно заниматься отдельно. И делать это должны структуры, которые за них отвечают. Скажем, у краеведческого музея областное финансирование, ему приходится проще. А не менее интересный военно-исторический музей Приволжско-Уральского военного округа фактически не финансируется и поддерживается на плаву инициативными работниками Окружного дома офицеров, за что честь им и хвала.

В городе немало заслуживающих внимания ведомственных музеев. Однако у этой группы учреждений есть другая проблема. Взять хотя бы музеи на РКЦ „Прогресс“ ПАО „Кузнецов“ , музей »Авиакора» . Они замечательны, но попробуйте в них попасть. Объекты оборонной промышленности имеют сложную пропускную систему. А почему бы не сделать музей рядом с территорией завода, чтобы обеспечить свободный доступ? Ведь смысл этого учреждения в открытости информации, которую там предоставляют».

Фото: Самарский государственный экономический университет