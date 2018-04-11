Новая экспозиция «Пятно и линия» проходит в ЦСМ «Коньково»

На выставке представлены работы воспитанников художественной студии «АРТ-курс» в возрасте от 7 до 15 лет. Об этом рассказывается на странице центра содействия семье и молодежи «Коньково» в социальной сети «ВКонтакте».

Неужели с помощью пятна и линии возможно передать объем, фактуру, перспективу, личное отношение к изображаемому? Как классическая художественная школа относится к подобного рода экспериментам? Все это вы узнаете, если посетите выставку.

ЦСМ «Коньково» находится по адресу: улица Миклухо-Маклая, дом 20.