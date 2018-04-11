80 работ знаменитого художника-экспрессиониста покажут нижегородцам

Выставка знаменитого художника-экспрессиониста Арона Буха, посвящённая 95-летию мастера, состоится в Нижнем Новгороде.

Торжественное открытие выставки состоится 13 апреля в Нижегородском государственном выставочном комплексе. В экспозиции будет представлено около 80 живописных и графических работ Арона Буха из частных собраний. Творческий путь художника — поиск живописной свободы. Составляющие его неповторимого стиля — яркая палитра чистых цветов и пастозная манера письма. Его картины, пользуясь неизменной популярностью, постоянно экспонируются в ведущих выставочных залах России. Удивителен творческий метод Арона Буха — он буквально «лепил» свои картины из красок, работая не только кистью, но и руками, передавая полотнам живую энергию своего таланта.

Арон Бух родился в украинском городе Бердичеве. В 1926 году вместе с семьей переехал в Москву. Рисовал с самого раннего детства, занимался в Доме художественного воспитания. В 1941 году в связи с началом Великой Отечественной войны обучение пришлось прекратить. В 1944 году вернулся из эвакуации в Москву и начал посещать художественную студию ВЦСПС, где учился под руководством Константина Юона . В 1947 году с отличием окончил Московское художественное училище памяти 1905 года у педагога Василия Бакшеева. С 1948 года участвовал в московских, республиканских и всесоюзных художественных выставках. С 1959 года — член Союза художников СССР.

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