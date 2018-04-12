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Картины московского экспрессиониста Арона Буха представят в Нижнем Новгород
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Картины московского экспрессиониста Арона Буха представят в Нижнем Новгород 

Ревизор.ru 18 минут назад
Фото: Ревизор.ru
Нижегородцам будет представлено около 80 полотен Арона Буха из частных собраний, позволяющих проследить весь творческий путь художника. Его стиль отличают яркая палитра красок и пастозная манера письма. Арон Бух рисовал с раннего детства, учился в художественной студии под руководством Константина Юона. При создании своих картин художник работал не только кистью, но и руками, передавая полотнам свою творческую энергию.
Арона Буха называли одним из самых ярких и самобытных художников ХХ века, его картины всегда пользовались популярностью и экспонировались в ведущих выставочных залах России.
Посетить выставку можно будет до 20 мая.
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