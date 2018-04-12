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Выставка Арона Буха откроется в НГВК
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Выставка Арона Буха откроется в НГВК 

Собака 2 часа назад
Фото: Собака
В Нижегородском государственном выставочном комплексе 13 апреля в 16:00 состоится вернисаж выставки московского художника-экспрессиониста Арона Буха. Об этом сообщают организаторы.
Выставка приурочена к 95-летию мастера. Творческий путь Арона Буха — поиск живописной свободы. Составляющие его стиля — яркая палитра чистых цветов и пастозная манера письма. Его картины, пользуясь неизменной популярностью, постоянно экспонируются в ведущих выставочных залах России.
На выставке в НГВК будет представлено около 80 живописных и графических работ Арона Буха из частных собраний.
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