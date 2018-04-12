Выставка Арона Буха откроется в НГВК

В Нижегородском государственном выставочном комплексе 13 апреля в 16:00 состоится вернисаж выставки московского художника-экспрессиониста Арона Буха. Об этом сообщают организаторы.

Выставка приурочена к 95-летию мастера. Творческий путь Арона Буха — поиск живописной свободы. Составляющие его стиля — яркая палитра чистых цветов и пастозная манера письма. Его картины, пользуясь неизменной популярностью, постоянно экспонируются в ведущих выставочных залах России.

На выставке в НГВК будет представлено около 80 живописных и графических работ Арона Буха из частных собраний.