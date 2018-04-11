У костромичей появился еще один повод съездить в Плес

Костромичи — частые гости Плёса. Заходят и в музей Исаака Левитана . Многие теперь специально ездят, чтобы посмотреть ещё раз на возвращенные картины. В музее побывал и корреспондент портала K1NEWS.RU.

Картины из музея Левитана были похищены в 2014 году. Ворам потребовалось всего несколько минут, чтобы проникнуть через разбитое окно в зал и срезать пять работ художника. Задержать похитителей по горячим следам тогда не удалось. Они объехали перекрытые полицией дороги на обычном мотоцикле. Похищено было 5 картин — «Розы», «Речная заводь», «Полустанок», «Овраг с забором» и «Тихая речка».

Скорее всего, уже сегодня мы предполагаем, похитители брали картины примерно одного размера. Они все небольшие. Они Левитаном были написаны в разные годы его творческой деятельности. Картины тогда оценили в 77 миллионов рублей. Правда, сейчас их оценочная стоимость уже возросла. Уже более 100 миллионов рублей, — рассказала научный сотрудник музея Левитана в Плёсе Инесса ДОСТУПОВА.

Новогодний подарок сотрудникам музея в Плёсе преподнесли полицейские 28 декабря 2016 года. Подозреваемые в ряде преступлений, в том числе и краже картин Левитана, были задержаны в Подмосковье. При обыске у них обнаружили одно полотно известного художника. Ещё четыре нашли в Нижнем Новгороде. Известие о чудесной находке тогда облетело всю Россию. Обсуждали событие и музейные работники в Костроме.

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Вообще, известие о краже облетело всю Россию. Это большая редкость, и, наверное, глупость, похищать такие ценные картины. Они все помечены специальным кодом, который не смыть. То есть вывести их за границу, продать, невозможно. И здорово, что картины Левитана были обнаружены. И люди приезжают в Плёс, чтобы погулять, посетить музеи. Пожалуй, Плёс, это одно из самых любимых мест отдыха и костромичей. Живописные Левитановские места — это уже бренд, — говорят музейные работники из Костромы.

Похищенные картины вернулись в музей Левитана в мае 2017 года. Некоторое время потребовалось, чтобы привести полотна в порядок. Сами картины не пострадали. Однако на двух из них были повреждены рамы. Одну пришлось полностью заменить. А вторую удалось отреставрировать. Сейчас уникальные картины, которые были написаны Исааком Левитаном, уже заняли своё почётное место на отдельном стенде в музее.

Вы знаете, популярность этих картин, после их возвращение в музей возросла. Люди приезжают к нам и сразу просят показать возвращённые картины. Мы их разместили пока на отдельном стенде. А потом они займут свои места в залах музея, — рассказали нашему корреспонденту научные сотрудники дома-музея Исаака Левитана в Плёсе.

Стоит отметить, что суд над похитителями уникальных картин Левитана начался в Нижнем Новгороде. Подсудимые — члены ОПГ — подозреваются не только в краже из музея в Плёсе. Членов банды обвиняют в ряде разбойных нападениях на инкассаторов, простых граждан и сотрудников полиции.