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Воспитанницы «Арт-идеи» смогут поступить в престижный университет Санкт-Петербурга без вступительных испытаний
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Воспитанницы «Арт-идеи» смогут поступить в престижный университет Санкт-Петербурга без вступительных испытаний 

Вологда.рф 25 минут назад
Фото: Вологда.рф
Такую возможность получили пятиклассницы, ученицы Детской школы искусств «Арт-идея», благодаря победе во Всероссийской олимпиаде «Культура и искусство», утвержденной Министерством образования и науки РФ. Очный этап состоялся в Санкт-Петербурге.
Чтобы принять участие во втором туре, участникам необходимо было заочно выполнить индивидуальные задания. Из 2500 претендентов отобрали более 600 человек. Испытания на II туре проводились ежедневно в течение недели по дисциплинам: живопись, рисунок, история искусств, композиция.
Максимальное количество баллов набрали вологодские участницы. Первое место в комплексе предметов «Культура и искусство» заняли Юлия Рогожина и Ольга Пантина. Также Юлия стала лучшей и в комплексе предметов «Технический рисунок и декоративная композиция». Третье место по дисциплине «Культура и искусство» досталось третье место.
Победители олимпиады получают льготу при зачислении в СПГУПТ без вступительных испытаний на бюджетное обучение.
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