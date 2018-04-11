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ГБУ ЦД «Личность», Ереванская ул., 33. «Путешествие в космос» — выставка работ воспитанников студии «Аполлон», посвященная Дню космонавтики.
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ГБУ ЦД «Личность», Ереванская ул., 33. «Путешествие в космос» — выставка работ воспитанников студии «Аполлон», посвященная Дню космонавтики. 

Управа района Царицыно города Москвы 3 часа назад
С 9 апреля в помещении мастерской — студии на Ереванской, 33 развернута экспозиция работ посвященная «Дню космонавтики», но и это ещё не всё! Большая часть картин космической тематики, созданных воспитанниками студии к празднику, участвует в творческом конкурсе «Путешествие в космос» и экспонируется в интерьерах Детской библиотеки № 141, что на Севанской, 13. Победителей и призеров узнаем 15 апреля, ждать осталось недолго!
Руководитель мастерской-студии — член Союза художников России — Казгериев Виктор Сергеевич.
Записаться на занятия в мастерской-студии изобразительного искусства «Аполлон» можно по телефону: 8 (499) 320-33-25.
Во время обучения рисованию ребенок стремительно развивает свое логическое мышление, анализируя пропорции и формы предметов, учится думать и анализировать, соизмерять и сравнивать. Рисование развивает мелкую моторику рук, воображение и фантазию, а также влияет на формирование эстетического вкуса.
Управа района Царицыно города Москвы: последние новости
24 января в 15.00 в Ресурсном центре НКО в ЮАО пройдет семинар на тему: «Механизмы партнёрских проектов». Целевая группа семинара: участники НКО. Цель семинара: ознакомить участников, как правильно составлять и реализовывать партнёрские проекты. На семин ГБУ ЦД «Личность», Большая Ордынка, 19 – 1. Музей морского флота ГБУ ЦД «Личность», Медиков ул., 3. «Мелодии весны»
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