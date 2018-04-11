ГБУ ЦД «Личность», Ереванская ул., 33. «Путешествие в космос» — выставка работ воспитанников студии «Аполлон», посвященная Дню космонавтики.

С 9 апреля в помещении мастерской — студии на Ереванской, 33 развернута экспозиция работ посвященная «Дню космонавтики», но и это ещё не всё! Большая часть картин космической тематики, созданных воспитанниками студии к празднику, участвует в творческом конкурсе «Путешествие в космос» и экспонируется в интерьерах Детской библиотеки № 141, что на Севанской, 13. Победителей и призеров узнаем 15 апреля, ждать осталось недолго!

Руководитель мастерской-студии — член Союза художников России — Казгериев Виктор Сергеевич.

Записаться на занятия в мастерской-студии изобразительного искусства «Аполлон» можно по телефону: 8 (499) 320-33-25.

Во время обучения рисованию ребенок стремительно развивает свое логическое мышление, анализируя пропорции и формы предметов, учится думать и анализировать, соизмерять и сравнивать. Рисование развивает мелкую моторику рук, воображение и фантазию, а также влияет на формирование эстетического вкуса.