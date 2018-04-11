Врагу не сдаётся…: Выставка «Корабли и люди» открылась во Владивостоке

В чём тайны ржавого листа от крейсера, пролежавшего в море более века? Об этом заговорила выставка «Корабли и люди» на площадке Музея города во Владивостоке.

В создании экспозиции приняли участие командование Тихоокеанского флота, музеи — Приморский краеведческий им. Арсеньева и современного гвардейского крейсера «Варяг», частные коллекционеры. Концепция проекта идёт от человека к экспонату. Судьбы кораблей русского флота, принимавших участие в войне, интересны, равно как и биографии людей, служивших на них. Среди уникальных свидетельств той эпохи — боевые награды моряков, личные вещи, редкие фотографии, останки кораблей, поднятые со дна морского.

Разделённая участь

Как рассказали организаторы, путь к этой выставке был долгим и нелёгким. Курс на морскую тематику в филиале музея Арсеньева взяли чуть больше года назад, с появлением «Открытых морских залов», необычной экспозиции «Тихоокеанское время», собранной руками жителей края. Живая, во многом говорящая за экскурсовода выставка имела большой успех в Москве, проект получил грант Российского фонда культуры. Возникла мечта о создании морского музея в приморской столице. «Корабли и люди» — ещё один шаг в реализации большого плана. Пусть пока малыми средствами. Выставку о Русско-японской войне не привязывали к конкретной дате. В центре внимания — личность героев, после войны незаслуженно забытых.

— У выставки нет задачи стать учебником истории Русско-японской войны, — сказал на открытии директор музея им. Арсеньева Виктор Шалай . — Она, скорее, является окошком в огромное событие, некоторые части которого до сих пор трактуются по-разному. Это не учебник, а подлинное знакомство с кораблями и героями, которые эту историю творили. Выставка предложит нашей аудитории узнавать больше нового об истории региона. Пусть у нас пока нет достаточного количества экспонатов по данному направлению, но говорить на эту тему музей будет всегда. Это наша культурная миссия.

11 судеб раскрываются посетителям, — рассказал куратор выставки Руслан Кулепанов. — Командиров, мичманов, врачей. Для моряка корабль всегда живое существо, имеющее дату рождения и смерти, судьбу и характер. Многие разделили участь своего корабля, павшего в бою, других ждала долгая и славная служба, третьи оказались в изгнании за рубежом и умерли в забвении. Можно вспомнить о мичмане «Варяга» Николае Черниловском-Соколе, исполнителе приказа о затоплении крейсера. «Варяг» захватили японцы, служил на чужом флоте, Черниловский вынужденно эмигрировал. Биография крейсера закончилась у берегов Шотландии, а Николай Иванович последние годы провёл в Китае.

Выставка рассказывает о судьбе семейной династии морских офицеров — отца и сына — Евгении и Всеволоде Егорьевых. Отец погиб на Цусиме, командуя крейсером «Аврора», сын — уцелел, оставив фундаментальную работу, посвящённую истории отряда крейсеров. Скупыми строчками описана ярчайшая жизнь доктора Штейна с крейсера «Громобой». Он пережил блокаду Ленинграда, работал на оборону и помогал голодающим, умер от истощения в конце войны. В списке героев — прапорщик Дмитрий Михайлов . После гибели крейсера I ранга «Светлана» был взят японцами в плен, где пробыл до 1906 года. Его жизнь оборвалась в 30-е годы, в разгар репрессий.

— За поражением в Русско-японской войне в России последовал раскол общества, события стали инструментом политической борьбы, — подчеркнул куратор. Подвиги моряков были забыты. Долгое время об этой войне почти не упоминали и в советский период. Только в 40-50 гг. прошлого века интерес возродился. Тогда начали чествовать выживших участников событий, наградив их медалями за отвагу. Сегодня посетители музея могут вновь прикоснуться к истории нашего города, региона. Задуматься о причинах и последствиях войны. Извлечь уроки прошлого.

Обломки-раритеты

— Коллеги назвали выставку брутальной, — делится сокуратор проекта Светлана Воронина. — Важно и её общее настроение. Зритель, прежде чем вчитается в текст, настроится на определённую волну. Эту задачу выполнили дизайнеры. Приглушённый свет, неровные строчки букв, патроны, гильзы, ржавые останки кораблей, поднятые со дна. Экспонаты оживают, мысленно перенося посетителей в место действия.

Широко представлены боевые награды участников военных сражений. Среди личных вещей — редкое издание на французском языке « Дон Кихот » капитана 1-го ранга Всеволода Руднева. На первом плане — макеты знаменитых крейсеров. В одной из витрин — грампластинка с первой записью песни «Врагу не сдаётся наш гордый „Варяг“. Невозможно пройти мимо внушительных размеров покорёженного щита.

— Интереснейший экспонат появился в то время, когда мы выходили на финишную прямую подготовки проекта, — говорит Руслан Кулепанов. — У дока в районе набережной Цесаревича во время водолазных работ нашли броневой лист, вероятно, принадлежавший крейсеру „Россия“. Он был демонтирован и брошен в море в 1904 году, пролежал в воде более ста лет.

Множество не менее исторически ценных предметов извлечены из архива музея Арсеньева. Некоторые ранее найдены на затонувшем крейсере „Изумруд“, участнике Цусимского сражения. Команде корабля удалось прорваться из кольца окружения во Владивосток, но в заливе Владимира крейсер сел на мель, был затоплен и взорван.

Музей выставляет коллекцию лубочных картин с военными сюжетами. Как уверяют организаторы, в начале ХХ века они заменяли простому народу телевидение, интернет, вызывая подъём патриотизма. Показан машинный телеграф и барограф с крейсера „Изумруд“. Узнаваем бюст вице-адмирала Степана Макарова на фоне приспущенного Андреевского флага.

— Здесь соединяется музей и Тихоокеанский флот, — добавил Виктор Шалай. — Есть документальные свидетельства, которые мы храним у себя в фондах, где адмирал Степан Макаров в свободное время помогает музейщикам здесь, в этих залах, разбирать коллекции. Это трепетный момент.

— История не только прочитывается, но и чувствуется, — высказывается директор филиала Владислав Марущак. — Смерть Макарова повлекла упадок на флоте, настолько велик был авторитет его личности. Экспозиция будет работать до конца года. В её рамках запланированы лекции искусствоведов, историков, мероприятия для детей и семейной аудитории. Думаю, что проведём семейный фестиваль „Море“. Наша юная аудитория выступит в роли строителей картонных кораблей. Всё будет трогательно и по-настоящему.

КОММЕНТАРИЙ

— Помните фразу русского императора: „У России только два союзника — армия и флот“? Мне бы хотелось добавить, что у России не только два союзника, стоящих на страже её рубежей. Самое мощное оружие России — её язык, её культура, её история. И пока живы культура, язык, генетическая память, наша страна, наш народ непобедим.

СПРАВКА

Выставка состоит из четырёх основных разделов, отражающих ключевые события войны: бой крейсера „Варяг“ и канонерской лодки „Кореец“ с японской эскадрой под Чемульпо — ныне Инчхон, оборона Порт-Артура, действия Владивостокского отряда крейсеров, поход 2-й и 3-й тихоокеанской эскадры на Дальний Восток и Цусимское сражение.

ВАЖНО

Тематические экскурсии по выставке „Корабли и люди: Русско-японская война“ пройдут 14, 28 апреля с 12.00. Адрес: ул. Петра Великого, 6. Тел 222-50-77.

КСТАТИ

Представленный на выставке портрет капитана „Варяга“ Всеволода Руднева выполнен в раме, изготовленной из гильзы 37-мм снаряда.