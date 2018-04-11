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В Москве помоют подстанцию «Никитская», ставшую объектом стрит-арта
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В Москве помоют подстанцию «Никитская», ставшую объектом стрит-арта 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Энергетики "МОЭСК" приступили к работам по приведению энергообъектов Москвы в порядок, 12 апреля в рамках месячника по благоустройству сотрудники компании вымоют подстанцию «Никитская» и обновят рисунок, выполненный на ней известными художниками стрит-арта, сообщили журналистам в пресс-службе комплекса городского хозяйства.
"Энергетики Комплекса городского хозяйства Москвы подгонят вышку, чтобы вымыть фасад подстанции 110 киловатт «Никитская» и обновить на ней рисунок. Эта подстанция, расположенная в центре Москвы в Большом Кисловском переулке, — объект стрит-арта", — говорится в сообщении.
Как напомнили в пресс-службе, в 2016 году, в рамках II Биеннале уличного искусства «Артмоссфера», фасад «Никитской» преобразился — на нем появилось монументальное граффити известных уличных художников Павла Мо и Паши Каса.
"Произведение уличных художников гармонично вписалось в городской пейзаж, и территория возле подстанции стала излюбленным местом для фото— и видеосъемок москвичей и гостей столицы, поэтому энергетики с особым вниманием следят за ее состоянием", — отметили в пресс-службе.
Там напомнили, что питающий центр, обеспечивающий электроснабжение Государственного академического Большого театра, Малого театра, Ленкома, театра имени Вахтангова и Новой оперы, тоже стал объектом культуры.
На другом энергообъекте — типовой трансформаторной подстанции, каких на обслуживании филиала «Московские кабельные сети» свыше 15 тысяч, — будут проведены покрасочные работ. Это стандартная подстанция типа БКТПу 2х630 расположена в московском дворе одного из спальных районов столицы, добавили в комплексе.
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