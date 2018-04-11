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Макс Холляйн возглавит Музей Метрополитен
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Макс Холляйн возглавит Музей Метрополитен 

АртГид 3 часа назад
Фото: АртГид
Новым директором Музея Метрополитен избран Макс Холляйн (р. 1969) — он займет место Томаса Кэмпбелла, который год назад подал в отставку на фоне финансового кризиса в музее. Холляйну предстоит сбалансировать бюджет музея и решить другие проблемы, с которыми столкнулся предыдущий директор. По состоянию на последний финансовый год дефицит бюджета музея составил около $10 млнХолляйн официально вступит в должность в августе 2018 года. Австрийский искусствовед, сын знаменитого венского архитектора Ханса Холляйна, Макс Холляйн изучал историю искусства в Венском университете и деловое администрирование в Венском экономическом университете, затем переехал в Нью-Йорк, где с 1996 по 2000 год был личным помощником директора Музея Гуггенхайма Томаса Кренса, отвечая, в частности, за деятельность филиалов Гуггенхайма в Берлине и Лас-Вегасе. В 2001 году он возглавил комплекс франкфуртских институций — Ширн Кунстхалле, Музей Штедель и Собрание скульптуры Либигхауз, сумев вывести их на новый международный уровень, в том числе благодаря динамичным выставочным программам (одной из первых организованных им выставок в Ширн Кунстхалле была «Коммунизм — фабрика мечты», которую курировали Борис Гройс и Зельфира Трегулова). С 2016 года Холляйн был директором Музея изобразительных искусств Сан-Франциско.
Источник: The Wall Street Journal
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