17 апреля стартует параллельная программа юбилейной выставки «Лучшие фотографии России»

Москва, 11 апреля 2018 г. Лекция-дискуссия «История страны в фотографиях журнала „Огонек“ . Часть II» состоится в Цехе Красного ЦСИ Винзавод 17 апреля. Событие проводится в рамках параллельной программы юбилейной выставки Best of Russia.

Среди спикеров — фотокорреспонденты Марк Штейнбок и Юрий Феклистов , экс-фотодиректор «Огонька» Наталья Ударцева и Николай Рахманов, легендарный фотожурналист, чьи снимки публиковались в журнале на протяжении многих десятилетий. Участники дискуссии обсудят, каким был «Огонек» 80-х, 90-х и начала нулевых, и покажут снимки, ставшие хрестоматийными.

В эпоху перестройки «Огонек» стал главным рупором гласности и журналом для массового читателя. Популярность «Огонька» была настолько велика, что за свежим номером выстраивались длинные очереди, тираж вырос от 1,5 до 4, 5 миллионов экземпляров, а в редакцию приходили мешки писем от читателей.

О лекторах:

Наталья Ударцева — журналист, эксперт фотографии, секретарь Союза фотохудожников России, основатель и директор Школы визуальных искусств, редактор-составитель 8 фотоальбомов, в том числе «Вожди и люди. „Огонек“. 100 лет с Россией». В «Огоньке» с 1995 года. С 1998 по 2004 год — руководитель фотослужбы «Огонька».

Николай Рахманов — признанный классик советской фотожурналистики. Сотрудничал с ведущими иллюстрированными изданиями Советского Союза и России, в том числе с журналом «Огонек». Снимал там, куда обычному человеку ход был заказан. Главной темой творчества Рахманова на протяжении всей жизни была и остается Москва и Московский Кремль. Автор более 80 книг и фотоальбомов.

Юрий Феклистов — фотожурналист, фотокорреспондент журнала «Огонек» в 1988-2001 годах. Вошел в историю фотографии и стал самым молодым ее классиком в тридцать лет. Его снимок из Белого Дома времен путча 1991 года облетел все издания мира: Мстислав Ростропович держит в руках автомат, а у него на плече спит уставший защитник демократии Юрий Иванов

Марк Штейнбок — фотожурналист, фотокорреспондент журнала «Огонек» в 1987-2002 годах. Работал в «горячих» точках, был ранен при штурме Останкино в октябре 1993 года, снимал Иосифа Бродского , Джохара Дудаева, серийного убийцу Чикатило и многих других, первые рок-концерты и флеш-мобы, очереди за водкой и забой оленей на Камчатке. Заслуженный работник культуры Российской Федерации, член Союза фотохудожников России, автор книги «Что я видел» и фотоальбома «Вид на жительство».

О проекте Best of Russia:

Best of Russia — беспрецедентный проект, в котором могли принять участие как известные, так и начинающие фотографы. Каждый год фотоконкурс проходил в нескольких номинациях, лучшие снимки по результатам анонимного голосования жюри проекта публиковались в альбоме и входили в экспозицию Best of Russia. За десять лет выставки Best of Russia посетили более миллиона человек, в конкурсе приняли участие почти 300 000 фотографий и десятки тысяч авторов.

Куратор и руководитель проекта Best of Russia — Лина Краснянская

