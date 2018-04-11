В Казанском кремле откроется выставка о костромском искусстве

С 12 по 14 апреля в Республике Татарстан пройдут дни культуры Костромской области, сообщает департамент культуры Костромской области.

Костромской музей-заповедник представит жителям Республики выставку «Искусство земли костромской», которая откроется в Казанском кремле. Костромичи привезут с собой гобелены и работы мастеров ризочеканного дела: оклады и литургические сосуды, кресты, дарохранительницы, мощевики. Представлен будет и кустарный промысел костромских и красносельских ювелирных изделий XIX века.

13 апреля государственный оркестр народных инструментов под управлением Владимира Сорожкина выступит на сцене Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая с программой «Все лучшее для Вас». 14 апреля актеры театра Островского представит зрителям спектакль «Не было ни гроша, да вдруг алтын» на сцене Татарского государственного театра драмы и комедии имени Карима Тинчурина

В Татарстан отправится наша делегация в составе руководителей органов управления культуры муниципальных образований Костромской области и Областного Дома народного творчества. Возглавит делегацию директор департамента культуры Костромской области Елена Журина.