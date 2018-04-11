Ещё
В Казанском кремле откроется выставка о костромском искусстве
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Казанском кремле откроется выставка о костромском искусстве 

k1news.ru 1 час назад
Фото: k1news.ru
С 12 по 14 апреля в Республике Татарстан пройдут дни культуры Костромской области, сообщает департамент культуры Костромской области.
Костромской музей-заповедник представит жителям Республики выставку «Искусство земли костромской», которая откроется в Казанском кремле. Костромичи привезут с собой гобелены и работы мастеров ризочеканного дела: оклады и литургические сосуды, кресты, дарохранительницы, мощевики. Представлен будет и кустарный промысел костромских и красносельских ювелирных изделий XIX века.
13 апреля государственный оркестр народных инструментов под управлением Владимира Сорожкина выступит на сцене Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая с программой «Все лучшее для Вас». 14 апреля актеры театра Островского представит зрителям спектакль «Не было ни гроша, да вдруг алтын» на сцене Татарского государственного театра драмы и комедии имени Карима Тинчурина.
В Татарстан отправится наша делегация в составе руководителей органов управления культуры муниципальных образований Костромской области и Областного Дома народного творчества. Возглавит делегацию директор департамента культуры Костромской области Елена Журина.
k1news.ru: последние новости
Выставка «Благо дарю» поможет Юре Голубеву собрать средства на покупку специального кресла Мисс K1NEWS Елизавета МОРКОВКИНА: «Красота сильнее рака» «Христос воскресе!»: Кострома встретила Пасху. Фоторепортаж
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Женщина оторвала себе нос в прямом эфире17
9 сериалов, которые нельзя пропустить1
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову10
Самые красивые итальянки в истории кино8
Что стоит посмотреть в апреле 20181
Видео
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову
Концерты
03:04
Юлия Самойлова представила песню для Евровидения
Концерты
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
04:47
Леонтьев: «Я не швец и не жнец, а певец»
Концерты
03:21
Валерия размножилась и довела поклонников до слез
Концерты
03:54
Bon Jovi снялись в социальном видео
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение