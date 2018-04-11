В честь Дня космонавтики в Москве проведут ретро-ралли «108 минут»

В честь Дня космонавтики в субботу, 14 апреля, посетители Музея космонавтики увидят ретро-ралли «108 минут» и выставку ретро-машин.

Посетителей музея поделят на команды и отправят в путешествие по космическим местам Москвы. У каждой команды будет свой бортовой журнал, подобный тем, которые первые космонавты брали в полет. Участникам предстоит выполнить задания на эрудицию, логику и сообразительность. Цель соревнования — верно выполнить задания и пройти весь маршрут за отведенное время.

Кроме того, перед входом в музей на выставке ретро-автомобилей гости и жители столицы увидят эволюцию развития машин, связанных с освоением космоса.

Начало мероприятия у входа в Музей в 12.00. Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте музея.

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