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В честь Дня космонавтики в Москве проведут ретро-ралли «108 минут»
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В честь Дня космонавтики в Москве проведут ретро-ралли «108 минут» 

Москва меняется 2 часа назад
Фото: Москва меняется
В честь Дня космонавтики в субботу, 14 апреля, посетители Музея космонавтики увидят ретро-ралли «108 минут» и выставку ретро-машин.
Посетителей музея поделят на команды и отправят в путешествие по космическим местам Москвы. У каждой команды будет свой бортовой журнал, подобный тем, которые первые космонавты брали в полет. Участникам предстоит выполнить задания на эрудицию, логику и сообразительность. Цель соревнования — верно выполнить задания и пройти весь маршрут за отведенное время.
Кроме того, перед входом в музей на выставке ретро-автомобилей гости и жители столицы увидят эволюцию развития машин, связанных с освоением космоса.
Начало мероприятия у входа в Музей в 12.00. Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте музея.
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Текст © Мария Клименко / Москва меняется
Сообщение В честь Дня космонавтики в Москве проведут ретро-ралли «108 минут» появились сначала на Москва Меняется.
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