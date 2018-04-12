Открывается выставка MiningWorld Russia 2018

В ходе этого форума компании — добывающие предприятия смогут ознакомиться с широким выбором оборудования, материалов и технологий для отрасли и наладить контакты с представителями фирм-производителей и дилеров техники и оборудования. Организатор мероприятия — компания ITE.

В выставке MWR 2018 традиционно принимают участие признанные лидеры отрасли: Komatsu Mining, Volvo, Balum, Takraf, Liebherr Rusland, Hitachi, БелАЗ, «Скания Русь», «Уралмашзавод», «Эпирок Рус», «Четра» и многие другие — отечественные, зарубежные и локализованные в нашей стране. Всего ожидается 320 экспонентов из 27 стран мира, из них примерно половина примут участие в выставке впервые.

82 компании-участницы представляют на форуме машины и оборудование для добычи полезных ископаемых, примерно столько же — машины и оборудование для обработки и обогащения ПИ, 45 компаний занимаются транспортировкой добытого сырья, 41 компания — разведкой месторождений, 8 обеспечивают безопасность горных работ, 11 производят системы очистки воды, воздуха и экологического мониторинга и еще 8 компаний — презентуют новинки строительных технологий в горном деле.

Кроме обширной экспозиции организаторы предлагают участникам и гостям не менее обширную деловую программу. На повестке дня — все нововведения в отрасли, в государственной политике ее регулирования, тенденции, которые будут отражаться на работе предприятий в недалеком будущем.

В процессе автоматизации горнодобывающего предприятия неизбежно возникает ряд трудностей и проблем

Ключевое мероприятие форума, которое состоится уже в день открытия, — Международная конференция «Золото и технологии». Она ежегодно объединяет политических, деловых, финансовых и научных лидеров мировой золотодобычи для обмена опытом, обсуждения актуальных вопросов на высоком профессиональном уровне, развития взаимовыгодного партнерства, внедрения инноваций и привлечения инвестиций.

Кроме этого, участников и гостей ждут конференции «Повышение безопасности горных работ», «Технологии разработки месторождений полезных ископаемых», стратегическая сессия «Тенденции развития горнодобывающей промышленности: аналитика, законодательные изменения, инвестиционные возможности», практическая сессия «Стратегии преодоления дефицита квалифицированных специалистов горнодобывающей отрасли» и др. И целых два дня, 18 и 19 апреля, продлится конференция «День IT-технологий и автоматизации технологических процессов в горнодобывающей промышленности». В ее рамках впервые на MiningWorld Russia будут представлены технологии и решения по автоматизации от ведущих отечественных и зарубежных компаний. Процесс автоматизации горнодобывающего предприятия — комплексный и многоступенчатый процесс, в ходе которого неизбежно возникает ряд трудностей и проблем. Практический опыт, реализованный на отечественных и зарубежных предприятиях, поможет найти оптимальные пути решения поставленных задач. Отдельный доклад будет посвящен ускорению добычи на механизированных шахтах благодаря применению машинного обучения на основе «больших данных».