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В Москве пройдет выставка оборудования для добычи полезных ископаемых
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В Москве пройдет выставка оборудования для добычи полезных ископаемых 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
С 17 по 19 апреля в столичном МВЦ «Крокус Экспо» пройдет 22-я Международная выставка машин и оборудования для добычи, обогащения и транспортировки полезных ископаемых MiningWorld Russia 2018.
На выставке будет представлена продукция мировых бредов от более 320 компаний из 27 стран мира, среди них: FLSmidth, Komatsu Mining, ERT Group, VOLVO, Wirtgen International, «Белаз», «Уралмашзавод», «Четра» и другие. Участие примут более 150 новых участников.
Впервые на MiningWorld Russia будут представлены IT-технологии и решения по автоматизации от ведущих отечественных и зарубежных компаний. Также, помимо традиционных, в программе будут представлены новые разделы: «Территория тяжелой техники» и «IT-технологии и автоматизация технологических процессов в горнодобывающей промышленности». Кроме того, гостей мероприятия ждет открытая уличная экспозиция буровых установок от компании «ЭПИРОК РУС».
В рамках деловой программы пройдут конференции на темы: «Повышение безопасности горных работ», «Технологии разработки месторождений полезных ископаемых» и «Золото и технологии».
MiningWorld Russia — эффективная бизнес-площадка для прямого контакта производителей и поставщиков со специалистами горнодобывающих предприятий, горно-обогатительных комбинатов и оптовых торговых компаний из различных регионов России.
Получить бесплатный электронный билет можно на сайте выставки.
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