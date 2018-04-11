В Москве пройдет выставка оборудования для добычи полезных ископаемых

С 17 по 19 апреля в столичном МВЦ «Крокус Экспо» пройдет 22-я Международная выставка машин и оборудования для добычи, обогащения и транспортировки полезных ископаемых MiningWorld Russia 2018.

На выставке будет представлена продукция мировых бредов от более 320 компаний из 27 стран мира, среди них: FLSmidth, Komatsu Mining, ERT Group, VOLVO, Wirtgen International, «Белаз», «Уралмашзавод», «Четра» и другие. Участие примут более 150 новых участников.

Впервые на MiningWorld Russia будут представлены IT-технологии и решения по автоматизации от ведущих отечественных и зарубежных компаний. Также, помимо традиционных, в программе будут представлены новые разделы: «Территория тяжелой техники» и «IT-технологии и автоматизация технологических процессов в горнодобывающей промышленности». Кроме того, гостей мероприятия ждет открытая уличная экспозиция буровых установок от компании «ЭПИРОК РУС».

В рамках деловой программы пройдут конференции на темы: «Повышение безопасности горных работ», «Технологии разработки месторождений полезных ископаемых» и «Золото и технологии».

MiningWorld Russia — эффективная бизнес-площадка для прямого контакта производителей и поставщиков со специалистами горнодобывающих предприятий, горно-обогатительных комбинатов и оптовых торговых компаний из различных регионов России.

Получить бесплатный электронный билет можно на сайте выставки.