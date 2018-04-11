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Проект красноярского музея севера презентуют в мае в штаб-квартире РГО
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Проект красноярского музея севера презентуют в мае в штаб-квартире РГО 

ТАСС 2 часа назад
КРАСНОЯРСК, 11 апреля. /ТАСС/. Концепцию создания музея севера в Красноярске презентуют в мае в штаб-квартире Русского географического общества (РГО) в Москве. Об этом в среду ТАСС сообщил председатель красноярского краевого отделения РГО Игорь Спириденко во время «Северного форума».
"В мае 2018 года планируется презентация концепции музея в штаб-квартире РГО в Москве. В проекте ожидаются серьезные инвестиции, ведь речь идет не только о создании музея, а о целом музейной комплексе на острове Молокова", — сказал Спириденко. Он не обозначил сумму вложений.
Как сообщал ТАСС ранее, на острове Молокова планируется организовать целый музей-парк с выставкой техники, интерактивной экспозицией. Ключевым экспонатом должен стать самолет американского производства Си-47 «Дуглас», совершивший в 1947 году аварийную посадку на Таймыре. В прошлом году РГО эвакуировало воздушное судно из Арктики, сейчас идет его реконструкция.
Красноярск в прошлом веке был основной базой при освоении севера Сибири и в развитии отечественной полярной авиации. На острове Молокова, где разместится музей, некогда располагалась гидробаза Красноярского отряда авиации Главсевморпути и авиамастерские. Часть строений сохранились до сих пор.
Северный форум международная организация северных регионов. 11-12 апреля в рамках XV Красноярского экономического форума проходит XIII Генеральная ассамблея этой организации.
Красноярский экономический форум проходит с 12 по 14 апреля. Его главная тема — «Россия 2018 — 2024: реализуя потенциал». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером форума.
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