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Будет даже небольшой кинотеатр. Музей «Ретро-Гараж» переехал в новое место
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Будет даже небольшой кинотеатр. Музей «Ретро-Гараж» переехал в новое место 

59.ru 2 часа назад
Фото: 59.ru
Пермский музей автомобильной техники «Ретро-Гараж», имеющий в своей коллекции больше трех тысяч экспонатов, искал новый дом с середины февраля. У здания в Камской долине, где располагался музей, появился новый собственник, у которого были свои планы на помещения.
Новым местом существования музея стала площадка издательства «Звезда» на улице Дружбы, 34.
— Главным требованием была подходящая транспортная развязка. Других вариантов для переезда было не очень много, и они находились за городом. Людям просто было бы неудобно туда добираться. По всем параметрам площадка на улице Дружбы оказалась лучшим вариантом, — рассказала 59.ru заместитель директора музей Анна Черепанова. — Площадь нового помещения такая же, как и у старой площадки в Камской долине. Главное, что сейчас нужно сделать — прорубить в стене ворота, чтобы автомобили могли заезжать внутрь.
Первые фото из нового помещения
Новинкой музея должен стать небольшой кинотеатр, где будут демонстрироваться кадры автомобильной тематики. Организаторы планируют, что музей откроет двери для посетителей в середине мая.
Ранее мы показывали экспонаты «Ретро-Гаража» на антикварной выставке.
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