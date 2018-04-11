В музее-заповеднике «Царицыно» отреставрируют пять объектов

В музее-заповеднике «Царицыно» в Москве отреставрируют пять объектов архитектурного ансамбля, сообщает m24 со ссылкой на портал мэра и правительства.

Подрядчика для ремонтных работ определит конкурс с ограниченным участием.

Планируется обновить беседку «Храм Цереры», Большой и Малый Гротесковые мосты, башню-руину и Оранжерейный мост. На работы отведено семь месяцев.

Заявки на участие в конкурсе можно подавать до 23 апреля.

Ранее издание «Реальное время» сообщало, что усадьба Сабитовых в Казани внесена в список объектов культурного наследия местного значения.