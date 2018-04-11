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В музее-заповеднике «Царицыно» отреставрируют пять объектов
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В музее-заповеднике «Царицыно» отреставрируют пять объектов 

RT на русском 2 часа назад
Фото: MosDay.ru
В музее-заповеднике «Царицыно» в Москве отреставрируют пять объектов архитектурного ансамбля, сообщает m24 со ссылкой на портал мэра и правительства.
Подрядчика для ремонтных работ определит конкурс с ограниченным участием.
Планируется обновить беседку «Храм Цереры», Большой и Малый Гротесковые мосты, башню-руину и Оранжерейный мост. На работы отведено семь месяцев.
Заявки на участие в конкурсе можно подавать до 23 апреля.
Ранее издание «Реальное время» сообщало, что усадьба Сабитовых в Казани внесена в список объектов культурного наследия местного значения.
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