Ещё
Юные арфистки из Новогиреева приняли участие в Московском арфовом фестивале
Далее:
Читайте также:
Ещё
Классика и гениталии: что не так с нашим театром
Классика и гениталии: что не так с нашим театром

Юные арфистки из Новогиреева приняли участие в Московском арфовом фестивале 

Управа района Новогиреево 1 час назад
Фото: Управа района Новогиреево
Две ученицы Детской школы искусств имени Н. А. Римского-Корсакова — Василиса Казакова и Алёна Королёва — право принять участие в Московском международном арфовом фестивале получили после серьезного отбора.
Арфовый фестиваль проходит в Москве уже восемнадцатый раз. В этом году он был посвящен народной артистке СССР Ксении Эрдели — арфистке, педагога и композитора, а также двадцатипятилетнему юбилею Российской Ассоциации педагогов-арфистов.
В конкурсе, проходившем Центральном доме работников искусств, приняли участие арфовые ансамбли и сольные исполнители. Среди них были ученицы второго класса детской школы искусств им. Н. А. Римского-Корсакова, Василису Казакову и Алену Королеву к выступлению на фестивале подготовила педагог Екатерина Королёва.
Жюри высоко оценило выступления начинающих новогиреевских арфисток.
Фото — ДШИ «Кусково».
Управа района Новогиреево: последние новости
В музее Вадима Сидура открылась выставка «Облако неведомых» Интересные выставки фарфора и керамики проходят в музее-усадьбе «Кусково» Кадеты пришли в гости к дошкольникам
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Классика и гениталии: что не так с нашим театром3
Женщина оторвала себе нос в прямом эфире19
Как сложилась судьба мальчика из фильма «Игрушка»3
9 сериалов, которые нельзя пропустить1
Самые красивые итальянки в истории кино8
Видео
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову
Концерты
03:04
Юлия Самойлова представила песню для Евровидения
Концерты
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
04:47
Леонтьев: «Я не швец и не жнец, а певец»
Концерты
03:21
Валерия размножилась и довела поклонников до слез
Концерты
03:54
Bon Jovi снялись в социальном видео
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение