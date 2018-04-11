Юные арфистки из Новогиреева приняли участие в Московском арфовом фестивале

Две ученицы Детской школы искусств имени Н. А. Римского-Корсакова — Василиса Казакова и Алёна Королёва — право принять участие в Московском международном арфовом фестивале получили после серьезного отбора.

Арфовый фестиваль проходит в Москве уже восемнадцатый раз. В этом году он был посвящен народной артистке СССР Ксении Эрдели — арфистке, педагога и композитора, а также двадцатипятилетнему юбилею Российской Ассоциации педагогов-арфистов.

В конкурсе, проходившем Центральном доме работников искусств, приняли участие арфовые ансамбли и сольные исполнители. Среди них были ученицы второго класса детской школы искусств им. Н. А. Римского-Корсакова, Василису Казакову и Алену Королеву к выступлению на фестивале подготовила педагог Екатерина Королёва

Жюри высоко оценило выступления начинающих новогиреевских арфисток.

Фото — ДШИ «Кусково».