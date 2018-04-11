Больше 250 работ войдут в экспозицию «Зверев-Gala» в Музее AZ

К трехлетию со дня открытия Музей AZ (Музей Анатолия Зверева ) представляет новый выставочный проект «Зверев-Gala».

Gala в переводе с французского означает «торжество, празднество». И именно таким гала-представлением станет выставка, на которой будут показаны лучшие работы Анатолия Зверева из собрания музея.

"Зверев-Gala", седьмой выставочный проект музея, продлится с 19 апреля 2018 по 20 января 2019 года. В экспозицию, которая развернется на трех этажах, войдут свыше 250 работ разных жанров: портреты, пейзажи, абстракции, циклы супрематики и иллюстраций. Главный акцент выставки — разнообразие зверевского наследия.

Впервые в выставочном пространстве будут представлены уникальные материалы — цикл иллюстраций к повести Николя Гоголя «Записки сумасшедшего», который художник создал в 1955 году. Специально к этому разделу экспозиции известный российский режиссер-мультипликатор Михаил Алдашин создал анимационный фильм.

К открытию выставки в рамках издательского проекта Музея AZ подготовлены каталог «Зверев-Gala», фотоальбом с архивными фотографиями Анатолия Зверева, большая часть которых публикуется впервые, и гоголевские «Записки сумасшедшего» с иллюстрациями художника.

По традиции, в рамках выставки пройдут лекции и музыкальные вечера.