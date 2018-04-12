Бесплатная экскурсия по выставке «Дочка» состоится в музее Владимира Маяковского

На официальном сайте учреждения сообщили, что гостям экспозиции расскажут о поездке Владимира Маяковского в Америку. Кроме того, посетители мероприятия узнают о его романтических отношениях с Элли Джонс и их дочери Патриции Томпсон.

Гости экспозиции увидят личные вещи и предметы мебели наследницы поэта. Кроме того, посетителям представится возможность познакомиться с архивными документами, которые Патриция Томпсон собирала долгие годы.

Экскурсии пройдут в 12:00-13:00 и в 18:00-19:00 по адресу: улица Красная Пресня, дом 36, строение 1, квартира 24.