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Бесплатная экскурсия по выставке «Дочка» состоится в музее Владимира Маяковского
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Бесплатная экскурсия по выставке «Дочка» состоится в музее Владимира Маяковского 

Управа Пресненского района города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа Пресненского района города Москвы
На официальном сайте учреждения сообщили, что гостям экспозиции расскажут о поездке Владимира Маяковского в Америку. Кроме того, посетители мероприятия узнают о его романтических отношениях с Элли Джонс и их дочери Патриции Томпсон.
Гости экспозиции увидят личные вещи и предметы мебели наследницы поэта. Кроме того, посетителям представится возможность познакомиться с архивными документами, которые Патриция Томпсон собирала долгие годы.
Экскурсии пройдут в 12:00-13:00 и в 18:00-19:00 по адресу: улица Красная Пресня, дом 36, строение 1, квартира 24.
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