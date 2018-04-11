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Фотовыставка, посвященная 100-летнему юбилею Индиры Ганди, открылась в столице
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Фотовыставка, посвященная 100-летнему юбилею Индиры Ганди, открылась в столице 

Вечерняя Москва 3 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Экспозицию впервые показывают за пределами Индии.
Выставка, посвященная 100-летнему юбилею Индиры Ганди, открылась в Москве. Впервые её показывают за пределами Индии. сообщает ОТР.
Больше ста снимков могут увидеть посетители Выставочного зала Федеральных архивов.
— Госпожа Ганди не только мужественно и самоотверженно трудилась ради блага своей горячо любимой родины, но и внесла большой вклад в укрепление международного мира, — рассказал руководитель Федерального архивного агентства России Андрей Артизов.
Фотографии для экспозиции предоставлены Мемориальным фондом Индиры Ганди. Также на выставке можно увидеть уникальные архивные документы.
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