Аукцион VLADEY принес €923,2 тыс.

Весенние торги VLADEY состоялись, наверное, в самый неудачный с точки зрения рыночной конъюнктуры момент — введенные на прошлой неделе американские санкции против представителей российского бизнеса уже успели неблагополучно сказаться на рынке и курсе рубля по отношению к европейской и американской валютам и воскресить самые неприятные воспоминания о «черном вторнике» 2014 года. «У людей желания покупать особо нет», — сказал один из коллекционеров, встреченный, правда, не в Московском музее современного искусства на Петровке, где проходили торги, а на церемонии объявления победителя грантовой программы «Искусство и технологии» в Музее современного искусства «Гараж». Впрочем, удобно устроившись у бара, он все же следил за торгами через мобильное приложение и даже, кажется, не остался в этот вечер без покупки.

Судя по прохладной атмосфере в зале торгов, «желания покупать» не было и у тех, кто всем соблазнам светской Москвы все-таки предпочел аукцион VLADEY. Многие в общем-то прекрасные вещи уходили даже не дотянув до нижней границы эстимейта, и это можно назвать счастливым стечением обстоятельств, потому что другие, не менее замечательные лоты, так и не нашли своих покупателей. Так, невостребованными оказались триптих Владимира Янкилевского, выставленный с эстимейтом €130–160 тыс. (впрочем, другая работа классика — большой холст «Женщина у моря» — все же была приобретена за нее заплатили €60 тыс. при эстимейте €40–50 тыс.), три работы объекта совершенно некритической любви коллекционеров Павла Пепперштейна и две — Алексея Каллимы (хотя одна из них, из цикла «Женская сборная Чечни по прыжкам с парашютом», выгодно выделялась на фоне творческого кризиса, поразившего художника в последнее десятилетие, и при других обстоятельствах вполне могла бы встретить своего ценителя). Непроданной оказалась даже работа Валерия Барыкина, ничем не примечательного художника, при этом рвавшего торги в предыдущие годы троекратным и более превышением эстимейта за свои бездарные стилизации под советский пин-ап (но в данном случае оздоровлению рынка можно только порадоваться). Ниже нижней границы эстимейта ушли работы Семена Файбисовича (полотно его «золотых» 1980-х «Подружки» при эстимейте €70–100 тыс. было продано за €60 тыс.), «Летчик» Георгия Гурьянова (€80 тыс. при эстимейте €100–150 тыс.), обе работы Сергей Браткова — маленькая с Путиным и большая с «Москвой — городом контрастов» (за €7 и 6 тыс. соответственно), полотно любимца основателя VLADEY, украинского художника Олега Голосия (€12 тыс. при эстимейте €15–20 тыс.), нонконформистского профета Михаила Шварцмана (€90 тыс. при эстимейте €100–130 тыс.). Среди немногих изначально дорогих лотов, которым удалось дотянуть до высшей границы эстимейта, стало полотно Владимира Дубосарского Александра Виноградова «Наташа», которое было продано за €70 тыс. (вторая работа некогда популярного дуэта «Флаг» так и осталась без своего покупателя).

Виктор Пивоваров . Малевич в снегу. 1997. Оргалит, масло, нитроэмаль. Продана на VLADEY 10 апреля 2018 за €52 тыс. Courtesy VLADEY

Хедлайнерами аукциона стали разве что работа Виктора Пивоварова «Малевич в снегу» 1997 года, которая при эстимейте €30–40 тыс. (что, в общем-то, удивительно мало для работы такого уровня) ушла за €52 тыс. (другой вопрос, почему коллекционеры Екатерина Владимир Семенихины решили расстаться с этой вещью, ставшей визитной карточкой их собрания), объект Риммы и Валерия Герловиных «Вечный жид» из серии «Кубические организмы» из коллекции Игоря Маркина (€26 тыс. при эстимейте €15–20 тыс.), небольшая скульптура «Самовоспроизводящаяся машина» 1958 года Вадима Сидура (€15 тыс. при эстимейте €8–10 тыс.) и полотно «Лисица на льдине» Инала Савченкова (€18 тыс. при эстимейте €8–10 тыс.).

Единственный эмоциональный момент вечера был связан с продажей альбома 1979 года «Выходка-3» группы «Мухомор», который был куплен неизвестным по телефону за €12 тыс. (при эстимейте €10–15 тыс.). Это возмутило сидевшую в зале Ольгу Свиблову , которая, вместо того чтобы активнее бидовать в пользу шедевра, начала с места кричать, что такая работа не может стоить меньше €15 тыс. Да, не может, поэтому поздравим анонимного покупателя с удачным пополнением его коллекции.

Итог аукциона, однако, оказался вовсе не плох, за 51 проданный лот из 108 покупатели суммарно (по цене молотка) заплатили €923,2 тыс. (для сравнения, в 2016 году весенние торги VLADEY принесли €935 тыс. при 74% проданных лотов, а в прошлом, 2017 году, общая выручка торгов лишь немного перевалила за миллион).

Все цены приводятся без учета комиссии аукциона и авторских отчислений.