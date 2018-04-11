В ЮЗАО пройдет благотворительный проект «Надо брать! Весной»

14 апреля в 11:00 на открытой площадке перед центральным входом в «Меридиан» откроется большая апрельская выставка-пристройство бездомных собак и кошек «Надо брать! Весной».

Весенняя выставка-пристройство животных в добрые руки проводится уже в десятый раз. В субботу на площадку перед главным входом «Мередиана» приедут обитатели столичных приютов и передержек.

Любой желающий может познакомиться и пообщаться с пушистыми зверями, поиграть с ними, погладить, обнять и сфотографировать. И, конечно, забрать понравившуюся кошку или собаку домой. Передача животного в новую семью осуществляется бесплатно, но строго по договору и нужно предъявить паспорт.

Все животные, принимающие участие в выставке, абсолютно здоровы, привиты и доброжелательные.

Если нет возможности взять животное домой, то можно принести корм, поводки, ошейники, миски, игрушки и др. Все это волонтёры передадут в приюты.