Выставка, посвященная Гагарину, открылась в Москве

Накануне Дня космонавтики в Главархиве Москвы открылась фотовыставка «108 минут, которые потрясли мир», посвященная первому полету человека в космос. Это время изменило представления о человеческих возможностях, а потому отмечала победу разума вся страна. Об этом выставка и расскажет.

Летчик-космонавт Юрий Гагарин на корабле «Восток-1» впервые совершил полет в космос в 1961 году. Путешествие было коротким по современным меркам: всего 108 минут, но и они успели изменить мир. Фотовыставка, которая открылась в Главархиве, позволит проникнуться тем временем. В экспозицию вошли редкие фотоснимки, на которых запечатлены народные гуляния, чествования Гагарина, его поездки как посланца мира и дети того времени, все поголовно мечтающие стать космонавтами.

Главархив

Из городов и сёл Советского Союза и зарубежных стран в столицу летели поздравительные телеграммы и письма, адресованные отважному первопроходцу космоса. Их тоже смогут увидеть посетители выставки. Гагарин выполнил всего один оборот вокруг Земли, после чего приземлился в Саратовской области, а после путешествовал по Чехословакии, Болгарии, Финляндии, Великобритании, Польше и даже Бразилии и Канаде. Везде его встречали как своего — как первого человека в космосе.

Выставка продлится до 25 апреля 2018 года. Вход на выставку бесплатный, но необходимо предварительно записаться по телефону: +7 (499) 724-34-90. При себе иметь паспорт. Время работы экспозиции: понедельник — пятница с 09:00 до 17:00, суббота и воскресенье — выходной.

Специально ко Дню космонавтики, который отмечается 12 апреля, парки Москвы подготовили ряд тематических мероприятий, которые понравятся и детям, и взрослым. Все мероприятия будут бесплатными.