Жителей Вороновского пригласили посетить художественную выставку

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В Троицком Центре культуры и творчества, расположенном по адресу: г. Москва, г. Троицк, Сиреневый б-р, д.1 начала свою работу художественная выставка «Калейдоскоп-2018».

"Торжественное открытие состоялось 9 апреля" — сообщает официальный сайт администрации городского округа Троицк.

— На этой экспозиции гости смогут познакомиться с удивительными работами художников из поселения Воскресенское. Второй год подряд творцы выставляют свои картины на территории Троицка. В этот раз темой их работ стал город. На экспозиции представлено более 50 полотен, — прокомментировали сотрудники ТЦКТ.

Выставка будет проходить до 30 апреля.

Посетить выставку могут все желающие.