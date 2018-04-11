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Жителей Вороновского пригласили посетить художественную выставку
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Жителей Вороновского пригласили посетить художественную выставку 

Администрация поселения Вороновское 45 минут назад
Фото: Администрация поселения Вороновское
Фото: архив
В Троицком Центре культуры и творчества, расположенном по адресу: г. Москва, г. Троицк, Сиреневый б-р, д.1 начала свою работу художественная выставка «Калейдоскоп-2018».
"Торжественное открытие состоялось 9 апреля" — сообщает официальный сайт администрации городского округа Троицк.
— На этой экспозиции гости смогут познакомиться с удивительными работами художников из поселения Воскресенское. Второй год подряд творцы выставляют свои картины на территории Троицка. В этот раз темой их работ стал город. На экспозиции представлено более 50 полотен, — прокомментировали сотрудники ТЦКТ.
Выставка будет проходить до 30 апреля.
Посетить выставку могут все желающие.
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