33 грустных и правдивых рисунков о современном мире

Марко Мелграти — итальянский иллюстратор, работающий в технике компьютерной графики.

Упростить, чтобы увидеть суть — пожалуй основной метод, которым вдохновенно оперирует художник. Он отбрасывает пестрящее полотно нюансов и мелких деталей, чтобы докопаться до истины и обнажить противоречивую природу современного общества.

Творчество итальянца подкупает своею честностью и прямотой, порой переходящей в умышленную наивность.

Художник живет и работает в Мехико. Его иллюстрации публикуют местные и иностранные журналы, в том числе американские.

#1 Закулисные игры #2 Смерть приватного #3 Хозяин жизни #4 Что случилось с Америкой? #5 Именем Господа Бога #6 Война ближе, чем кажется #7 Кто есть кто в Сирии? #8 Большая игра #9 Может ли США сдержать Россию? #10 Ответ #11 Биткоин-мания #12 Смерть коммивояжера #13 Плох ли капитализм по природе? #14 Без названия #15 Кризис евро #16 Эго #17 Нарциссизм #18 Время уйти с работы #19 Харассмент. Разоблачение #20 Красивая жизнь через призму социальных сетей #21 Оригинал всегда лучше #22 Любовь посредством… #23 Тщеславие #24 Влияние лидера мнения #25 Карма #26 Логика или инстинкты? #27 Акселерация #28 Вырубка леса: человеческие издержки #29 Сократ: отец сомнения #30 Революция искусственного интеллекта #31 Абстракция? #32 Охотник #33 Если ты силен, кажись слабым, а если слаб, кажись сильным