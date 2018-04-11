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Воспитанники студии «Аполлон» представили выставку работ ко Дню космонавтики
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Воспитанники студии «Аполлон» представили выставку работ ко Дню космонавтики 

Управа района Нагатино-Садовники города Москвы 37 минут назад
Фото: Нагатино-Садовники
Выставка работ воспитанников студии «Аполлон» под названием «Путешествие в космос» открылась в центре досуга «Личность» в понедельник, 9 апреля.
Представленные картины написаны на тему космоса — мероприятие приурочено ко Дню космонавтики. Большая часть из них участвуют в одноименном творческом конкурсе и экспонируется в детской библиотеке №141 (ул. Севанской, д. 13). Победителей конкурса определят уже 15 апреля.
Отметим, что на данный момент в студию «Аполлон» ведется запись учеников. Оставить заявку можно по телефону: 8 (499) 320-33-25.
Здесь опытный педагог Виктор Казгериев научит детей логическому мышлению, анализу пропорций предметов, а также многому другому, что развивает в человеке рисование.
Фото: ЦД «Личность»
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