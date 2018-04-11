Стали известны участники проекта русского павильона на Венецианской архитектурной биеннале 

Названы участники проекта в русском павильоне на 16-й Архитектурной биеннале, которая пройдет в Венеции с 26 мая по 25 ноября 2018 года. Проект «Станция „Россия“» посвящен российским железным дорогам. Над ним будут работать главный архитектор «Метрогипротранса» и автор Живописного моста в Серебряном бору Николай Шумаков, архитектор Никита Явейн («Студия 44»), разработавший проект Ладожского вокзала в Санкт-Петербурге и занимавшийся реконструкцией и реставрацией восточного крыла здания Главного штаба, а также архитектурные бюро «Литейная часть-91» и «Студия 911» и группа «Горожане». Кроме того, в павильоне покажут инсталляцию художника Ардена Валда (Arden Vald), работы граффитиста Анатолия Акуе и фотографа Михаила Розанова. Часть выставки будет посвящена проекту группы НЭР («Нового элемента расселения»), который был создан в СССР на рубеже 1960-х и выставлялся на Миланской триеннале в 1968 году. Куратором «Станции „Россия“» выступит комиссар российского павильона Семен Михайловский. Основным партнером выставки станет РЖД. Тема главного проекта предстоящей биеннале — «Свободное пространство». Ее предложили кураторы — соосновательницы ирландского бюро Grafton Architects Ивонн Фаррелл и Шелли Макнамара.
Источник: labiennale.org