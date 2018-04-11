Три произведения искусства, пропавших из Национальной ассамблеи, нашли

ПАРИЖ, 11 апр — РИА Новости . Три из четырех произведений искусства, пропавших из Национальной ассамблеи во Франции, удалось найти, сообщает газета Figaro.

Произведения искусства пропали после инвентаризации, прошедшей в конце прошлого года. Сообщалось, что из Бурбонского дворца в Париже, где заседает нижняя палата парламента Франции — Национальная ассамблея, пропали картины Эрве Телемака и Ришара Тексье, работа греческого скульптора Такиса, а также гравюра неизвестного автора.

По информации издания, два произведения искусства были обнаружены, прислоненными к стене в одном из залов парламента, еще одно было возвращено в Национальную ассамблею анонимным лицом. Оценочная стоимость пропавших произведений искусства варьировалась от 49 до 3500 евро.

На данный момент пропавшей остается картина Эрве Телемака.