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В Музее Зеленограда пройдут мероприятия ко Дню космонавтики
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В Музее Зеленограда пройдут мероприятия ко Дню космонавтики 

Префектура Зеленоградского административного округа 2 часа назад
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
Музей Зеленоград организует ряд мероприятий, посвященных Дню космонавтики, историческому и культурному развитию Зеленограда, связанных в том числе с оснащением российской космической сферы необходимым оборудованием.
С 29 марта по 20 мая в Выставочном зале Музея Зеленограда (корпус 1410) проходит выставка «Зеленоград — космосу». Ежегодная выставка посвящена вкладу зеленоградских предприятий в дело освоения космоса. В экспозиции — продукция предприятий города (от микросхемы до бортовой ЭВМ), макеты, фотографии, документы и предметы быта.
В этом году выставка организована совместно с Мемориальным музеем космонавтики и зеленоградскими предприятиями микроэлектроники. Она посвящена 30-летию уникального события в истории отечественной и мировой космонавтики — запуску многоразовой транспортной космической системы «Энергия-Буран».
12 апреля в основных помещениях музея (ул. Гоголя, д. 11в) в 19.00 состоится поэтический вечер «Сквозь тернии к звездам». На вечере можно будет услышать рассказ о вкладе зеленоградских предприятий в освоение космоса, стихи и музыкальные произведения, посвященные космической теме. Вход свободный (12+). Подробности по телефону 8 (499) 732-21-22.
15 апреля в выставочном зале Музея Зеленограда (корпус 1410) в рамках Дней исторического и культурного наследия пройдет обзорная экскурсия по выставке «Зеленоград — космосу» и показ фильма «Счастливые люди. Поморы». Экскурсия начнется в 15.00. Подробности по телефону 8 (499) 717-16-02.
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