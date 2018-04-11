Художник-каннибал рисовал картины кровью жертв

На сегодняшний день Луис Альфредо Гонсалес Эрнандес находится под следствием. Однако среди общественности его знают под другим именем: в СМИ его называют «художником-каннибалом». Сейчас следователи ожидают полных результатов экспертизы полотен, которые были обнаружены в квартире жестокого художника.

Эрнандеса арестовали в Барлавенто в Венесуэле. За свое необычное увлечение темноволосого мужчину ожидает приличный срок. Глава региональной полиции Дуглас Рико утверждает, что художник уже признался в том, что совершил все преступления. Эрнандес также дал показания о том, что убил хозяина соседней фермы, после чего расчленил его, съел несколько частей, а оставшиеся части использовал для создания своих картин.

Однако выяснилось, что подобным образом художник провел странный ритуал. Убитый фермер сам нанял художника для того, чтобы он увековечил его часть в своих картинах. Поэтому Эрнандес и использовал кровь как краску. ​В квартире у Луиса были обнаружены кости и документы, которые принадлежали другим людям. Сейчас следователи Венесуэлы перебирают архивы чтобы узнать, не числятся ли эти люди в списках пропавших без вести. Также предстоит узнать, откуда все документы оказались у каннибала, и неужели это все его жертвы.