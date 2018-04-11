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Курян приглашают на выставку «Стихи живые — сами говорят»
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Курян приглашают на выставку «Стихи живые — сами говорят» 

Курские известия 2 часа назад
Фото: Курские известия
С 5 апреля по 20 мая в Литературном музее проходит экспозиция посвящённая Самуилу Яковлевичу Маршаку из фондов Воронежского областного литературного музея им. И. С. Никитина
Самуил Яковлевич Маршак — русский поэт, драматург и переводчик, литературный критик, сценарист, автор сказок «Двенадцать месяцев», «Кошкин дом», «Радуга-дуга» и огромного количества стихотворений, известных с детства. На выставке представлены уникальные книги с иллюстрациями к любимым произведениям.
Стоимость билетов: дошкольники — бесплатно, школьники, студенты — 5 руб., взрослые — 6 руб.
Справки по тел. : +7 (4712) 512-612.
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