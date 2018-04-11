Челябинцам покажут самые красивые книги Германии

В субботу, 14 апреля, в Челябинской областной универсальной научной библиотеке откроется выставка «Самые красивые книги Германии». Экспозиция представляет собой 49 экземпляров книг-победительниц одноименного конкурса. Этот конкурс уже более 50 лет проводит фонд «Искусство книги» (г. Франкфурт). В рамках выставки для южноуральцев также пройдет мастер-класс от легенды книжного дизайна Бориса Трофимова

Критериями оценки книг служат художественное оформление, интересный дизайн и качество используемых материалов. Издания, участвующие в конкурсе, должны быть рассчитаны на широкий круг читателей и выходить обычными тиражами. Среди прочих экземпляров посетители «публички» смогут полистать «Архитектурный путеводитель по Кёльну» и «Обряды перехода» (А. Р. Пенк).

— У южноуральцев появилась уникальная возможность не только увидеть, но и полистать самые актуальные образцы мирового книгоиздания, оценить труд и фантазию работавших над этими книгами иллюстраторов и дизайнеров, — говорит руководитель проекта «Дизайн-события в Челябинске», член международной ассоциации типографов ATypI и профессиональной ассоциации дизайнеров AIGA (США) Павел Писклаков.

Один из основателей Высшей академической школы графического дизайна Борис Трофимов на примере книг выставки продемонстрирует интересные работы современного книгоиздания и расскажет, почему именно эти детали книжного оформления (не всегда заметные неискушенному читателю) делают современную книгу функциональной и приятной для глаза.

— Когда мы обсуждали эту коллекцию в Москве и Туле — это было настолько увлекательно, что встречи длились по три часа без перерыва! — отмечает Борис Трофимов.

Лекция о современном книжном дизайне состоится 14 апреля, в 15.00, в читальном зале № 1 (3 этаж). Справки по телефону: +7 (351) 266-62-96.

Выставка «Самые красивые книги Германии 2016–2017» будет работать с 10 по 25 апреля в читальном зале № 2 (3 этаж) Публичной библиотеки (пр. Ленина, 60).