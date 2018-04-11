Школьные музеи раздадут по костромским депутатам

В Костромской области — 104 школьных музея, но об их интересных экспонатах мало кто знает, узнал KOSTROMA.TODAY. Проблему обсудили на заседании комитета Костромской областной Думы по вопросам материнства и детства, молодежной политике и спорту.

Большинство музеев посвящены не только истории школ, но и истории Костромского края, а также Великой Отечественной войны. Но, как выяснилось, музеи развиваются не так, как хотелось. Например, областной конкурс на лучший школьный музей не проводится уже несколько лет.

Кроме этого, ученики одной школы не могут приехать и посмотреть музей в другой.

«Своих школьных автобусов в учреждениях нет. И выезд учеников на экскурсии даже в соседние школьные музеи весьма затруднителен — к перевозке детей сегодня предъявляются жесткие требования», — рассказали в пресс-службе областной думы.

Сейчас есть предложения — решить вопрос о выделении специализированных автобусов именно для школьных поездок.

А развивать музеи решили необычным способом: депутатам всех уровней предложили шефство над школьным музеем. Желательно — в той школе, которую они сами окончили.