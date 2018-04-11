В музее на подлодке неподалеку от Куркина 15 апреля пройдут бесплатные экскурсии

В Музее военно-морского флота в парке «Северное Тушино» неподалеку от Куркина 15 апреля в честь Дня исторического и культурного наследия проведут бесплатные экскурсии

— Для индивидуальных посетителей в 13.00, 13.30, 14.30 и 15.00 мы будем проводить бесплатные экскурсии по экспозиции «Подводная лодка Б-396». В остальное время с 11.00 до 19.00 посетители смогут самостоятельно пройтись по подлодке, посетить выставку, посвященную истории подводного флота России, — сообщил пресс-секретарь парка Евгений Варфоломеев.

Записаться на экскурсии можно с понедельника по пятницу по телефону 8 (926) 522-15-96. Напомним, музей ВМФ находится по адресу: ул. Свободы, вл. 44–48. (ск)